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Varios drones ucranianos impactan contra una refinería en Moscú en un ataque masivo

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1 minuto

Moscú, 18 jun (EFE).- Un masivo ataque con drones ucranianos penetró las defensas rusas y logró impactar esta noche contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el lunes, provocando varios incendios.

«Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú», informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram. EFE

mos/rml

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