Varios españoles entre los pasajeros evacuados por el incendio de un barco en Normandía

Compartir

2 minutos

París, 29 jun (EFE).- Un incendio ocurrido en la madrugada de este lunes en un barco de crucero que estaba amarrado en el puerto de Honfleur, en Normandía, obligó a la evacuación de los 32 miembros de la tripulación y de los 132 pasajeros, entre los que había varios españoles, todos ilesos, indicó la Prefectura.

Una portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Calvados no supo precisar el número exacto de españoles evacuados, y, en declaraciones a EFE, aclaró que «no hay heridos».

Buena parte de los ocupantes del barco eran jubilados. Según la portavoz, estos fueron conducidos a una sala municipal, donde han estado recibiendo asistencia sanitaria para poder renovar la medicación que habían tenido que dejar en el barco.

La representante de la Prefectura señaló que el Botticelli, que había comenzado el crucero en París, que era también su punto de destino, se encontraba amarrado en Honfleur la pasada noche cuando se declaró el fuego hacia las 3.50 de la madrugada en la cocina por causas todavía por determinar.

Poco antes de las 11.00, el incendio no estaba totalmente controlado, y varias dotaciones de bomberos seguían trabajando y habían establecido un perímetro flotante para contener la expansión de sustancias potencialmente contaminantes.

Según el secretario general de la Prefectura, Stéphane Sinagoga, el armador y la agencia de viajes que habían organizado el viaje van a orientar a los pasajeros evacuados, entre los que había entre otros españoles, suecos, canadienses, británicos o australianos, a hoteles de Honfleur y de Le Havre. EFE

ac/alf