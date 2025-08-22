Varios guardias como rehenes en nuevo motín de pandilleros en dos cárceles de Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 22 ago (EFE).- Varios guardias del Sistema Penitenciario de Guatemala han sido tomados este viernes como rehenes por pandilleros en dos prisiones de Guatemala, según confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, informó mediante sus canales oficiales de comunicación que los «secuestros» tienen lugar en las cárceles de Fraijanes (conocida como ‘Pavoncito’) y El Boquerón, ubicados en Ciudad de Guatemala y el sureño departamento (provincia) de Santa Rosa.

De acuerdo al funcionario, la toma de rehenes «son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos» recientemente en la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I.

Jiménez añadió que buscan «restablecer el orden» en dichos centros carcelarios y liberar a los rehenes, sin más detalles por el momento sobre el número de personas retenidas.

La semana pasada, varios reos también tomaron rehenes en las cárceles Fraijanes II y el Centro Preventivo de la zona 18, pero el motín fue desarticulado por las autoridades.

El enfrentamiento del Gobierno con las pandillas se ha recrudecido en las últimas semanas, tras el traslado de líderes pandilleros a la cárcel Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, creada por el actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

El traslado se realizó el pasado 31 de julio, para su aislamiento, a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la Mara Salvatrucha, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival Barrio 18, asesinado el 28 de julio.

Los reos fueron enviados desde varias prisiones a la cárcel Renovación I, inaugurada durante el Gobierno actual y ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, a unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

La masacre, atribuida entonces por Jiménez a las pandillas, dejó 12 heridos y fue cometida por sicarios en varias motocicletas.

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son las mayores en Guatemala, donde también hay otras conformadas por exmiembros de estas. A estos grupos las autoridades atribuyen el aumento de la violencia en el país. EFE

jcm/mt/nvm

(foto) (video)