Varios heridos cuando un autobús rojo invadió una acera en el centro de Londres

Londres, 4 sep (EFE).- Varios peatones fueron hospitalizados este jueves en Londres después de que un autobús rojo de esta capital subiera a la acera cerca de la estación Victoria, informó la Policía Metropolitana (Met, en inglés), aunque no hubo víctimas mortales.

Entre los heridos figura el conductor del autobús de la línea 24, según las fuerzas del orden, que han puntualizado que ninguna persona ha sido detenida y que se ha iniciado una investigación.

Las imágenes del lugar divulgadas por las cadenas muestran la parte delantera del vehículo visiblemente dañada.

La calle donde se produjo el incidente permanece cortada y todos los vehículos están siendo desviados de la zona.

Según testigos, el autobús circulaba a gran velocidad cuando subió a la acera, en uno de los lugares más concurridos por turistas y cerca de la estación de tren de Victoria. EFE

vg/ja/jgb

