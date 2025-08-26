The Swiss voice in the world since 1935

Varios heridos en Cisjordania durante una operación militar israelí

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Al menos 14 palestinos resultaron heridos el martes durante una operación militar israelí en el centro de Ramala, en Cisjordania ocupada, según la Media Luna Roja palestina.

La organización médica dijo haber atendido a 14 personas heridas (7 por balas, 4 por balas de goma y 3 por metralla), así como a 5 personas por inhalación de gas, entre ellas dos mujeres embarazadas.

Soldados israelíes se desplegaron en el centro de Ramala y algunos fueron vistos apostados en lo alto de edificios, observó un periodista de AFP.

El ejército israelí confirmó a AFP que había una operación en curso, sin dar más detalles.

Algunos jóvenes palestinos comenzaron a lanzar piedras contra los soldados tras el inicio de la operación, que parecía tener como objetivo principal las oficinas de cambio de divisas.

Aunque el ejército israelí opera a menudo en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, es relativamente raro que intervenga en el centro de las ciudades, y más aún en Ramala, donde tiene su sede la Autoridad Palestina.

Testigos indicaron a AFP que el ejército se retiró por la tarde.

La violencia en Cisjordania se intensificó tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según un recuento de AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, al menos 972 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde esa fecha.

Al menos 36 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales de Israel.

vid-lma/crb/cm/hgs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR