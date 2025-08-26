Varios heridos en Cisjordania durante una operación militar israelí

Al menos 14 palestinos resultaron heridos el martes durante una operación militar israelí en el centro de Ramala, en Cisjordania ocupada, según la Media Luna Roja palestina.

La organización médica dijo haber atendido a 14 personas heridas (7 por balas, 4 por balas de goma y 3 por metralla), así como a 5 personas por inhalación de gas, entre ellas dos mujeres embarazadas.

Soldados israelíes se desplegaron en el centro de Ramala y algunos fueron vistos apostados en lo alto de edificios, observó un periodista de AFP.

El ejército israelí confirmó a AFP que había una operación en curso, sin dar más detalles.

Algunos jóvenes palestinos comenzaron a lanzar piedras contra los soldados tras el inicio de la operación, que parecía tener como objetivo principal las oficinas de cambio de divisas.

Aunque el ejército israelí opera a menudo en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, es relativamente raro que intervenga en el centro de las ciudades, y más aún en Ramala, donde tiene su sede la Autoridad Palestina.

Testigos indicaron a AFP que el ejército se retiró por la tarde.

La violencia en Cisjordania se intensificó tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según un recuento de AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, al menos 972 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde esa fecha.

Al menos 36 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales de Israel.

