Varios heridos tras caer un misil en una localidad cercana a Jerusalén

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña en estado grave, tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, informaron los servicios de emergencias israelíes.

Según el servicio de emergencias MDA, se registraron varios heridos tras el impacto de un proyectil que, de acuerdo con la Policía, golpeó «una estructura».

Imágenes del lugar distribuidas por el MDA muestran una gran columna de humo y fuego en una zona aparentemente residencial. Este es el tercer impacto de un misil del que ha informado Israel, que hasta el momento ha dejado una víctima mortal, una mujer filipina de 40 años en Tel Aviv. EFE

