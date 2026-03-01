Varios heridos tras caer un misil en una localidad cercana a Jerusalén

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 10 años en estado grave, tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, informaron los servicios de emergencias israelíes.

Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre «varios edificios».

«Al llegar vimos daños considerables y residentes que habían sido rescatados del edificio. Dimos atención médica a varias víctimas, incluyendo a una niña de 10 años en estado grave, así como a varios heridos con diversos grados de lesiones», dijo Yosef Laufer, técnico del MDA, en un comunicado.

Imágenes del lugar distribuidas por este servicio y por los bomberos muestran que el impacto fue contra edificios residenciales, de los que se levantó una gran columna de humo y fuego tras golpear el misil.

Este es el tercer impacto de un misil reportado por Israel, que hasta el momento ha dejado una víctima mortal, una mujer filipina de 40 años en Tel Aviv.

El Ejército informó de que en la última andanada de proyectiles iraníes -desde este sábado se han producido decenas de ellas- se registraron «múltiples sitios de impacto simultáneamente» y que los militares están también «realizando extensas operaciones de búsqueda y rescate». EFE

