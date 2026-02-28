Varios legisladores demócratas critican el ataque militar de Trump contra Irán

2 minutos

Washington, 28 feb (EFE).- Varios demócratas mostraron este sábado su oposición al ataque militar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado con Israel contra Irán y criticaron que no haya sido votado por el Congreso.

«Estos ataques son un error colosal y rezo para que no les cuesten la vida a nuestros hijos e hijas uniformados y en las embajadas de toda la región», declaró en redes el senador Tim Kaine.

El legislador, que considera la operación militar como «innecesaria e idiota», pidió que el Senado vote una resolución de poderes de guerra para bloquear la capacidad del Gobierno estadounidense de mantener un conflicto militar con Irán.

El también senador demócrata Andy Kim subrayó que «los estadounidenses no quieren una guerra» y acusó a Trump de haber iniciado un conflicto «en contra de la Constitución».

Rubén Gallego, quien recordó haber perdido a «amigos» en la guerra de Irak de 2003, criticó que esta es «una guerra que no ha sido explicada ni justificada ante el pueblo estadounidense».

«Podemos apoyar al movimiento democrático y al pueblo iraní sin enviar nuestras tropas a morir», dijo.

En cambio, el demócrata John Fetterman opinó que Trump ha optado por «hacer lo correcto y necesario para producir una paz real en la región».

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham, cercano a Trump, aplaudió al presidente por la operación que, dijo, logrará «el mayor cambio en Oriente Medio en mil años».

«Esta operación ha sido bien planificada. Será violenta, extensa y creo que, al final, exitosa. Una vez más, la caída del régimen del ayatolá con las manos manchadas de sangre estadounidense es necesaria y más que justificada», dijo.

Trump, cuyo Gobierno mantenía negociaciones de un pacto nuclear con Irán, anunció esta madrugada el lanzamiento de una operación militar de gran alcance que busca acabar con el régimen iraní, un operativo que no fue sometido a votación en el Congreso, que cuenta con la potestad de declarar la guerra. EFE

