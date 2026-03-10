Varios muertos al incendiarse un autobús en Suiza, según la policía

Ginebra, 10 mar (EFE).- Varias personas resultaron muertas y otras más heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como «postales» en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, según confirmó la policía regional a la agencia de noticias local ATS.

Más allá de esta confirmación, las autoridades no han dado el número exacto de víctimas ni se han pronunciado sobre las causas del incendió.

Solo agregaron que uno de los heridos ha sido trasladado en helicóptero para recibir atención médica, mientras que el lugar del accidente ha sido acordado y se ha pedido a los vecinos que no se aproximen.

Los autobuses postales suizos son un servicio de transporte público icónico en este país, que conectan localidades rurales y de montaña y que inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre. EFE

