Varios muertos en un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Un avión se estrelló este jueves en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell (Carolina del Norte), dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.

La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes.

Una imagen difundida desde el aeropuerto muestra al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto. EFE

