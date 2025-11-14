The Swiss voice in the world since 1935

Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 14 nov (EFE).- Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer. EFE

alc/cph/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR