Varios niños heridos en Baviera por el choque de dos autobuses

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Berlín, 10 jun (EFE).- Un accidente en el que han chocado dos autobuses en Baviera, en el sur de Alemania, ha provocado varios heridos, sobre todo niños, que están siendo ahora transportados desde el lugar de los hechos para recibir tratamiento, según confirmó a EFE la policía.

Un portavoz de la Dirección de Policía de Alta Baviera Norte, Andreas Aichele, no quiso corroborar la cifra de 20 heridos que ha avanzado el diario ‘Bild’, por ser demasiado pronto, pero dijo a EFE que había «un montón de niños heridos» y que la cantidad final podía ir en esa dirección.

Según informaciones preliminares, el accidente se produjo al colisionar un autocar, en el que viajaban los escolares, y un autobús de línea, según dijo, en un punto situado a unos 20 kilómetros al norte de la capital bávara de Múnich.

Según los medios alemanes, el siniestro se produjo sobre las 12:30 hora local (10:30 GMT) en una carretera nacional entre las localidades de Hebertshausen y Haimhausen.

Un gran operativo de fuerzas de rescate está atendiendo en estos momentos a los heridos en el accidente, cuyas causas aún están por determinar. EFE

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