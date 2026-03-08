Varios países de África sufrirán una escasez temporal de vacunas contra el rotavirus

Nairobi, 8 mar (EFE).- Kenia, Benín, Chad, Tanzania y Zimbabue experimentarán un desabastecimiento temporal de hasta dos meses en las vacunas contra el rotavirus, después de que tres fabricantes mundiales informasen sobre problemas operativos «inesperados», confirmó este domingo a EFE la Alianza para las Vacunas, Gavi.

«En 2026, el suministro mundial de la vacuna contra el rotavirus será inferior a la demanda prevista de los países que implementan la iniciativa Gavi en aproximadamente 21 millones de dosis», reza un comunicado compartido por correo por un portavoz de la Alianza.

La vacuna previene la gastroenteritis grave en bebés, causante de diarrea y vómitos, y se administra por vía oral a los bebés a las seis, a las diez y a las 14 semanas de edad, una profilaxis que es especialmente necesaria en el África subsahariana.

Mientras que dos de los proveedores experimentaron retrasos relacionados con mejoras «esenciales» en la fabricación y un rendimiento de producción inferior al previsto, otro notificó a principios de 2025 reducciones de suministro por complicaciones en su proceso de mejora de sus instalaciones.

«En conjunto, estos problemas han reducido significativamente la producción total. Como resultado, se prevén desabastecimientos temporales de uno a dos meses en cinco países (Kenia, Benín, Chad, Tanzania y Zimbabue)», añadió el portavoz.

Tanto Gavi como sus socios se encuentran apoyando «activamente» a los países afectados, a los que brindan orientación operativa y ayudan a planificar la continuidad de los servicios de inmunización.

Además, el portavoz indicó que todos los países recibirán suficientes vacunas para cubrir las necesidades de aquellos niños que no reciban dosis por el desabastecimiento.

«Gavi también colaborará estrechamente con sus socios para garantizar que los programas cuenten con la capacidad técnica necesaria para implementar una vacunación de recuperación eficaz una vez que se estabilice el suministro», concluyó.

El viernes, el Ministerio de Salud keniano anunció que el país se enfrentaba a una escasez de vacunas contra el rotavirus a corto plazo por una interrupción temporal del suministro mundial de Rotavac (Bharat Biotech), la vacuna oral.

El rotavirus tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 2,5 % entre los niños de países de bajos ingresos que acuden a centros de salud, una proporción que puede ser mayor en zonas con acceso limitado a atención médica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por eso, la OMS recomienda incluir las vacunas contra el rotavirus en todos los programas nacionales de inmunización, y considera que deben ser una prioridad en zonas con altas tasas de mortalidad asociada a gastroenteritis por rotavirus, como África subsahariana. EFE

