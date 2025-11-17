Varios partidos daneses sufren ciberataques en víspera de elecciones locales y regionales

2 minutos

Copenhague, 17 nov (EFE).- Varios partidos daneses, entre ellos los Socialdemócratas de la primera ministra Mette Frederiksen, fueron víctima de ciberataques este lunes, los cuales han sido reivindicados por un grupo de jáqueres rusos, la víspera de que se celebren elecciones municipales y regionales en el país nórdico.

Las páginas web de media docena de partidos con representación parlamentaria, así como la presencia online del Parlamento o Folketing dejaron de funcionar durante parte del día, informaron medios como la cadena DR.

Entre los afectados estaban los Socialdemócratas de Frederiksen, Alternativa (una formación verde y europeísta), los Conservadores, de centroderecha, los liberales Moderados, así como Izquierda Radical e Izquierda Verde.

La Agencia Danesa para la Seguridad de la Sociedad confirmó en un comunicado que varias páginas web de formaciones políticas habían quedado inaccesibles debido a ataques de denegación de servicio (DDoS).

«En las semanas anteriores a las elecciones municipales y regionales ha habido un número creciente de ataques», destacó la agencia, que recordó que esto coincide con el pronóstico expresado en una valoración de seguridad publicada el pasado 7 de noviembre.

«La valoración era que la amenaza de ciberataques es elevada y que es probable que grupos de jáqueres prorrusos lleven a cabo ataques DDoS contra páginas web relacionadas con las elecciones. Al mismo tiempo, se evaluó que es menos probable que jáqueres estatales intenten influenciar las propias elecciones a través de los ciberataques», señaló la agencia.

La institución también se declaró consciente de que un colectivo de jáqueres prorruso conocido como NoName057(16) había reivindicado el ciberataque.

«Esta vez visitamos las páginas web de los partidos políticos daneses, la radio danesa y Energi Danmark», escribió en sus redes sociales el colectivo, que en los últimos días ya había atacado la página del Ministerio de Transporte danés y de varios ayuntamientos.

Este martes 4,68 millones de votantes -daneses o ciudadanos europeos o nórdicos residentes en Dinamarca- están llamados a las urnas para elegir a los integrantes de los consejos municipales y regionales. EFE

cph/cae/pddp