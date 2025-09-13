The Swiss voice in the world since 1935

Varios policías fueron agredidos por manifestantes de extrema derecha en Londres

Londres, 13 sep (EFE).- Varios policías fueron agredidos este sábado por seguidores de la manifestación de extrema derecha convocada por el activista Tommy Robinson en Londres, en la que unas 110.000 personas tomaron parte, informaron las fuerzas del orden.

Con pancartas contrarias a la migración ilegal y portando banderas británicas y las inglesas con la Cruz de San Jorge, la protesta, bajo el lema «Unir el Reino», marchó desde el sur de la capital británica hacia la zona gubernamental de la ciudad.

«Los agentes se ven obligados a intervenir en varios puntos para impedir que los manifestantes de ‘Unir el Reino’ accedan a zonas estériles (acordonadas), rompan los cordones policiales o se acerquen a los grupos opositores. Varios agentes han sido agredidos» con diversos objetos, señaló la Policía Metropolitana (Met) en su cuenta de X.

La protesta de Robinson fue contestada con otra a favor de los solicitantes de asilo y contra el racismo, que reunió a unas 5.000 personas, según los últimos datos de la Policía.

En un vídeo colgado en su cuenta de X, Robinson afirmó que «la revolución ha comenzado» y calificó la manifestación de «Unir el Reino» como la más grande en la historia británica.

Los seguidores de «Unir el reino», que formaron un río de banderas británicas e inglesas por las calles, portaron pancartas que decían «detener las pateras» y «devolverlos a casa».

En la manifestación contra el fascismo, los congregados cantaron: «Dilo alto, dilo claro, los refugiados son aquí bienvenidos» o «el pueblo unido, jamás será vencido».

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) ha desplegado un gran dispositivo de seguridad, con 1.600 agentes en la calle, para evitar posibles actos de violencia.EFE

