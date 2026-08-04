Varios presos se fugan de una cárcel libia en medio de enfrentamientos armados en el oeste

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Túnez, 4 ago (EFE).- Un número indeterminado de presos se fugaron este martes de la cárcel libia de Surman, coincidiendo con los enfrentamientos armados en la ciudad entre milicias afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), informó la Oficina de Investigación Judicial del distrito de Zawiya, al que pertenece la localidad.

La institución, que confirmó la fuga previamente anunciada por usuarios de redes sociales que aseguran haber presenciado el hecho, pidió a los huidos que se dirijan a cualquier entidad «de reforma y rehabilitación» de la zona en la que se encuentren, dependiente de la rama de prisiones, para entregarse.

Surman, en el oeste de Libia, amaneció este martes con enfrentamientos armados entre milicias afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país-, que se intensificaron con el despliegue de drones armados que lanzan cargas explosivas, sumándose a los tanques y armamento de guerra desplegado en la madrugada.

Las cifras de víctimas son contradictorias: mientras que algunos medios locales aseguran que no se han producido bajas, otros computan, al menos, cinco fallecidos.

Según un comunicado de la Municipalidad, «los enfrentamientos alcanzaron su punto máximo en los barrios residenciales y la situación en la ciudad es muy mala», por lo que -dijo- «una fuerza para resolver el conflicto ha comenzado a entrar en la zona», representada por la Brigada 52 de Infantería, que todavía no llegó al punto de negociación.

Aunque no precisó qué fuerzas afines al GUN protagonizan los enfrentamientos, medios libios aseguraron que se trata de milicias rivales que responden, extraoficialmente, al Ministerio del Interior y al de Defensa del oeste, en un combate que comenzó pasadas las 2:00 hora local (00:00 GMT), un dato no confirmado de manera oficial.

La Institución Nacional por los Derechos Humanos en Libia (NIHRL, por sus siglas en inglés) instó a los ciudadanos a «evitar desplazarse, a extremar las precauciones y a mantenerse lejos de las ventanas y fachadas principales de edificios hasta que la situación se estabilice».

Además, exigió a las partes en conflicto, a través de un comunicado, a abrir corredores humanitarios seguros y permitir que los equipos de ambulancias, emergencias y la Media Luna Roja evacuen a las personas atrapadas y presten asistencia médica a los heridos.

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas, y que se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, y dejó más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.

Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y varias de heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, bajo la administración del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

sb/llb