Ánimos caldeados, aranceles y cohetes

El cohete New Glenn de Blue Origin explota en Cabo Cañaveral el 28 de mayo. Keystone-SDA/SWI

Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres noticias destacadas en EE. UU., en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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Le doy la bienvenida a nuestro resumen de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. En otra semana llena de acontecimientos, los titulares suizos volvieron a estar repletos de noticias sobre la intención de la Administración Trump de imponer nuevos aranceles a unos 60 socios comerciales, entre ellos Suiza. Sin embargo, pocas escenas fueron tan dramáticas como la explosión del cohete Blue Origin de Jeff Bezos en la plataforma de lanzamiento de Florida.



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Qué tiempos aquellos: Benjamin Netanyahu (izquierda) y Donald Trump entran en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, en diciembre de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son un «dúo en crisis» que no saldrá indemne de la guerra que han iniciado juntos contra Irán, opina Le Temps.

«A eso es a lo que llamamos recibir una andanada», afirmó el periódico ginebrino en un editorial el martes. El lunes por la noche, Trump llamó a Netanyahu «y la conversación fue eléctrica», señaló Le Temps. «Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto», espetó Trump, según el sitio web estadounidense Axios, antes de gritar por teléfono: «¿Qué coño estás haciendo?»



«¿Qué estaba haciendo el primer ministro israelí?», se preguntó Le Temps. «Guerra. Igual que todos los días durante los últimos dos años y ocho meses». Pero el lunes su ejército bombardeaba Beirut tras ampliar sus operaciones al sur del Líbano. Esto, explicó el periódico, fue un mal momento para Trump, que se encuentra en medio de negociaciones con Irán, país que condiciona un acuerdo a una tregua en el Líbano.

«El presidente de EE. UU. ya no quiere su guerra con Teherán», afirmaba. «Los negociadores iraníes llevan semanas haciendo sudar a su equipo; él mismo parece exasperado, repitiendo en todos los tonos que el acuerdo está cerca. Pero no parece que vaya a producirse nada concreto».

¿Significa esto que el dúo se está convirtiendo en un duelo?, se preguntaba Le Temps. «No tan rápido: nada más pasar el arrebato de Donald Trump, Washington dio luz verde a Israel para bombardear… los suburbios del sur de Beirut, si Hezbolá atacaba. Era una forma de volver a lo básico en la relación entre Israel y Estados Unidos, tras la tormenta del día anterior. ¿Es complicada la relación? Sin

Editorial en Le Temps Enlace externo (Francés, con subscripción)

En abril de 2025, Suiza ocupaba uno de los primeros puestos en una clasificación estadounidense de aranceles recíprocos. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Con Donald Trump, tan pronto como se imponen aranceles, le siguen más», indica el miércoles el Neue Zürcher Zeitung (NZZ), después de que la Administración Trump propusiera nuevos aranceles punitivos a unos 60 socios comerciales, incluida Suiza.

Washington acusa a los países implicados de no hacer lo suficiente para combatir las importaciones de productos fabricados con mano de obra forzada, explicó la cadena pública suiza SRF. Según un informe publicado por el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, Suiza es una de las 54 economías que EE. UU. considera que no tienen una prohibición explícita de importar dichos productos. Washington propone aranceles adicionales del 12,5 % para estos países.

La UE se vería gravada con un 10 % porque, aunque ha introducido una prohibición al respecto, su aplicación se considera insuficiente. Otros países que se enfrentan a un arancel del 10 % son el Reino Unido y Canadá. Productos como los semiconductores, el café, la carne de vacuno y la fruta quedarían exentos de los nuevos aranceles, según informó SRF.

Por su parte, la federación empresarial suiza Economiesuisse desestimó el miércoles las acusaciones de Estados Unidos sobre trabajo forzoso contra Suiza calificándolas de «completamente infundadas». La legislación suiza prohíbe claramente el trabajo forzoso, afirmó el economista jefe del grupo, Rudolf Minsch, quien añadió que las nuevas amenazas arancelarias de Washington no le sorprendían. Economiesuisse esperaba que Trump buscara nuevas formas de mantener algunos aranceles. Minsch señaló que se trataba de un intento de sustituir los aranceles que se habían impuesto anteriormente en virtud de la ley de emergencia, pero que posteriormente fueron anulados por el Tribunal Supremo de EE. UU., el cual dictaminó que la fijación de aranceles es, en general, responsabilidad del Congreso.

Las últimas propuestas aún no se han concretado. Se llevará a cabo una consulta hasta principios de julio, seguida de audiencias públicas.

¿Qué significan los últimos aranceles estadounidenses para Suiza? Enlace externo – Neue Zürcher Zeitung (en alemán, con subscripción)

Suiza busca nuevos acuerdos comerciales para reducir su dependencia de EE. UU.– Swissinfo, artículo de septiembre de 2025

El cohete New Glenn de Blue Origin, listo para su lanzamiento el 18 de abril. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La explosión del cohete Blue Origin de Jeff Bezos está trastocando los planes lunares de la NASA, afirma el Neue Zürcher Zeitung (NZZ), señalando que el ejército estadounidense también está preocupado.

«Creo que tenemos buenas posibilidades». El presidente de EE. UU., Donald Trump, aún se mostraba optimista el 29 de abril, cuando se le preguntó si los astronautas estadounidenses volverían a la Luna antes de que terminara su segundo mandato en 2028. «Un mes después, es probable que ese optimismo se haya evaporado, o al menos se haya visto ligeramente empañado», escribió el NZZ el miércoles.

El jueves pasado, una enorme bola de fuego iluminó el cielo desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. «Eso fue todo lo que quedó del cohete New Glenn de Blue Origin», escribió el NZZ. Durante una prueba de motores, el nuevo cohete explotó en la plataforma de lanzamiento. El cohete no estaba tripulado y no transportaba ninguna carga útil. «Pero los daños fueron inmensos. Esto se debe a que el New Glenn de Blue Origin desempeña un papel clave en los planes de la NASA para llevar equipo para una base lunar —y tal vez incluso astronautas— a la Luna para 2028».

La explosión no solo supuso la pérdida de un vehículo de lanzamiento valorado en varios cientos de millones de dólares, señaló el periódico de Zúrich. «Blue Origin también debe asumir la destrucción de la única plataforma de lanzamiento desde la que el New Glenn puede despegar. Es probable que este suceso retrase a la empresa al menos un año».

Esto supone un gran problema para los planes lunares de la NASA, continuó, ya que los cohetes de Blue Origin tenían previsto llevar a la Luna este otoño rovers y otros equipos para la construcción de una base lunar. El New Glenn también debía lanzar el módulo de aterrizaje lunar de Blue Origin a la órbita terrestre baja como parte de la misión Artemis 3 en 2027, para probar el acoplamiento con la cápsula Orión, destinada a traer de vuelta a la Tierra a los astronautas de la NASA tras el alunizaje.

«El fracaso del New Glenn también es una mala noticia para el ejército estadounidense», continuaba el NZZ. «En la actualidad, la Fuerza Espacial de EE. UU. depende de tres empresas de cohetes para transportar satélites militares al espacio. Junto a SpaceX, estas son Blue Origin y United Launch Alliance (ULA), una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin. Sin embargo, ULA tampoco puede realizar lanzamientos de cohetes en estos momentos: su cohete Vulcan sufrió un fallo en febrero, que aún se está investigando».

«La destrucción de la base de lanzamiento de Blue Origin llega, por tanto, en muy mal momento», concluía el NZZ.

Artículo en el diario NZZ Enlace externo (en alemán, con subscripción)

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre la actualidad estadounidense» se publicará en espańol el próximo jueves 11 de junio. ¡Hasta entonces!

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Adaptación de Patricia Islas

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