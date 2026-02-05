Archivos de Epstein, elección del presidente de la Fed… ¿y una nueva carrera armamentista nuclear?

Una nube en forma de hongo en el Nevada Test Site el 24 de junio de 1957. (Departamento de Energía de EE. UU. a través de AP, archivo) Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada semana analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

8 minutos

No ocurre a menudo, pero esta semana los periódicos suizos felicitaron al presidente estadounidense Donald Trump por haber tomado una decisión medio decente: la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Pero “incluso un buen presidente de la Fed puede hacer poco para frenar la caída del dólar”, señaló la Neue Zürcher Zeitung.

Un documento con una cadena de correos electrónicos de Jeffrey Epstein ilustra la cantidad de censuras de información personal identificable realizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Foto AP/Jon Elswick) Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

«El caso Epstein, el abismo estadounidense»: los periódicos suizos no se contuvieron a la hora de expresar su decepción tras las últimas revelaciones del escándalo de Jeffrey Epstein.

«Uno empieza a preguntarse: ¿quién no conocía realmente a Epstein?», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el lunes, tres días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. publicara un último lote de millones de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein —quien murió en prisión en 2019— y sus interacciones con los ricos y poderosos. «Dimisiones como la del profesor de Harvard Larry Summers siguen siendo poco frecuentes. La probabilidad de que las víctimas reales o presuntas de Epstein y su círculo encuentren alguna vez satisfacción es mínima».

«¿Cómo podemos seguir confiando en el gobierno de Estados Unidos?», se preguntó Le Temps en Ginebra, quejándose de que los documentos más recientes estaban incompletos, de que no se había protegido la identidad de las víctimas y de que las menciones al presidente estadounidense Donald Trump habían sido cuidadosamente tachadas.

«La decepción es inmensa, pero era de esperar en una administración en la que el Departamento de Justicia parece existir ahora principalmente para alcanzar objetivos políticos. En un momento en que los asaltantes del Capitolio están siendo promovidos como héroes patrióticos […], la idea de que pudiera establecerse una transparencia genuina en un caso en el que el nombre del comandante en jefe aparece varios miles de veces no era más que una ilusión».

Para Le Temps, la implicación de un expresidente demócrata, Bill Clinton, «en lo que sin duda es uno de los mayores escándalos de la historia política de Estados Unidos» completa una «decepción formidable» con las élites gobernantes, «en un país cuyas instituciones parecen más que nunca tambalearse al borde del precipicio».

El NZZ consideró que Clinton está en mayores aprietos que Trump. «Los republicanos en el Congreso lo han invitado a él y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton a comparecer en una audiencia», informó. «De este modo ejecutan la estrategia de la Casa Blanca: cuanto más estén los Clinton en el foco, mejor para la imagen de Trump». Tras haberse negado previamente a testificar, el martes los Clinton aceptaron hacerlo para evitar ser declarados en desacato al Congreso.

«Donald Trump lleva la ventaja en la explotación selectiva del caso Epstein mientras los republicanos mantengan la mayoría en el Congreso», concluyó el NZZ. «Aunque es poco probable que las revelaciones tengan consecuencias políticas o jurídicas concretas, los Archivos Epstein son perjudiciales para toda la élite política, empresarial, académica y del entretenimiento. Muchos votantes tendrán la impresión de estar ante un establishment completamente podrido».

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

Kevin Warsh es un «economista conservador de la vieja guardia republicana», según la cadena pública suiza SRF. EPA/Will Oliver Keystone

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal, el banco central del país, cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo. Los medios suizos recibieron la decisión con cautela.

«El presidente ha hecho una buena elección con Warsh», señaló el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el viernes, destacando su experiencia económica, sus habilidades en la gestión de crisis y su conocimiento de Washington. «Con tantos puntos a favor, claro que hay un inconveniente: Warsh también está a favor de bajar los tipos de interés. Si no fuera así, Trump no le habría permitido participar en el proceso de selección».

Trump quiere un banco central que estimule la economía y aumente su popularidad, indicó la NZZ. «Si Warsh le hará este favor es, como mínimo, cuestionable. Si el economista de 55 años no ha dejado completamente de lado sus convicciones previas sobre política monetaria, las decepciones en la Casa Blanca serán inevitables».

Warsh, que aún debe ser juramentado por el Senado, es considerado un «economista conservador de la vieja guardia republicana», según la radiotelevisión pública suiza SRF. «Si Kevin Warsh toma en serio su tarea y su compromiso con la independencia política, no se convertirá en el títere de Donald Trump. No obstante, es previsible que la presión política desde la Casa Blanca no disminuya. En los últimos meses, Warsh ha apoyado públicamente el llamado de Trump a recortes significativos de los tipos de interés».

Le Temps en Ginebra describió a Warsh como un «halcón con tendencia a la paloma». «Ni demasiado agresivo ni demasiado moderado: al nombrar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, Donald Trump optó por la ortodoxia», escribió.

Sin embargo, incluso el mejor banquero central del mundo puede hacer poco frente a una política económica que alimenta la inflación, señaló la NZZ el sábado. «Es probable que EE. UU. acumule otros dos billones de dólares en deuda este año bajo la presidencia de Donald Trump. Este déficit gigantesco será impulsado por un nuevo gasto militar y exenciones fiscales. El país, que ya se encuentra sobre una montaña de deuda que supera su producción económica anual, realmente no puede permitírselo. Por eso el dólar se debilita, mientras que el franco y el oro se fortalecen notablemente. No hay perspectivas de una mejora rápida».

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

El presidente estadounidense Barack Obama y el presidente ruso Dmitry Medvedev firman el nuevo tratado «New START» en 2010. (Foto AP/Mikhail Metzel) Keystone

El acuerdo New START, un tratado de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expira el jueves. Sin la verificación mutua de los arsenales atómicos, aumenta el riesgo de errores de cálculo, advierte Le Temps en Ginebra.

«En el torbellino de la geopolítica mundial, la expiración el 5 de febrero del tratado New START sobre la reducción de armas estratégicas no es insignificante», escribió Le Temps en un editorial el martes.

Concluido en Ginebra en 2010, el tratado aportó estabilidad en materia de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, que juntos poseen el 86 % de las armas nucleares del mundo, señala el periódico. Fue el último eslabón en la arquitectura del control de armas nucleares iniciada por Nixon y Brezhnev, desarrollada por Bush y Gorbachov y continuada por Obama y Medvédev, explicó el diario. Sin embargo, los presidentes actuales de ambos países, Donald Trump y Vladímir Putin, «han demostrado ser incapaces de negociar un nuevo acuerdo, pese a su aparente ‘amistad’».

La buena noticia, según Le Temps, es que estamos lejos de las 70.000 ojivas nucleares que poseían las dos superpotencias en los años 60. La menos buena es que, con tecnologías cada vez más avanzadas y bombas ultrapotentes, Moscú y Washington disponen hoy de arsenales mucho más peligrosos. «No se puede descartar una nueva carrera armamentista nuclear, tanto en cantidad como en calidad», escribió.

Le Temps señaló que la estabilidad estratégica solo había sido posible gracias a la confianza reforzada por las inspecciones mutuas realizadas bajo el New START. «Sin confianza, el riesgo de errores de cálculo en caso de alerta nuclear se multiplica por diez», afirmó.

«Algunos aliados de Estados Unidos, que se sienten traicionados por la América de Donald Trump, están considerando quizá algún día adquirir armas nucleares para compensar la pérdida de las garantías de seguridad estadounidenses. Entre ellos se encuentran Alemania, Corea del Sur y Japón. Por ello, ha llegado la hora de que la humanidad rechace la inevitabilidad de las armas nucleares».

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.» se publicará en español el jueves 12 de febrero. ¡Hasta entonces!

Si tiene algún comentario o sugerencia, envíelos por correo electrónico a english@swissinfo.ch.

Mostrar más

Mostrar más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza

Traducido con ayuda de inteligencia artificial por José Kress.

Los preferidos del público Los más discutidos