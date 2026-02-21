Argentina paralizada; España contra la pornografía infantil en redes sociales; y Cuba asfixiada
Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde Argentina, España y Cuba.
Argentina paralizada por la reforma laboral de Milei
La noticia que más ha resonado en la prensa suiza, en la que aparece el nombre del presidente argentino Javier Milei, es la primera reunión del llamado «Consejo de paz» de Trump . Pero también nos han llegado a través de los medios las imágenes de las protestas masivas en Argentina contra la reforma laboral. Un artículo publicado en el portal suizo nau.ch describe un país prácticamente paralizado por una huelga general que afectó al transporte, la banca y amplios sectores del empleo público y privado.
«Los sindicatos critican que el proyecto restringe los derechos de los trabajadores»nau.ch
Según el medio, trenes y metros dejaron de circular, la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas canceló cientos de vuelos y los bancos permanecieron cerrados. La movilización coincidió con el debate parlamentario sobre una profunda reforma del mercado laboral, que prevé ampliar la jornada diaria a 12 horas, reducir las indemnizaciones por despido y limitar el derecho de huelga. El Gobierno defiende estas medidas como imprescindibles para liberalizar la economía y atraer inversión extranjera, mientras los sindicatos alertan de un grave retroceso en los derechos de los trabajadores.
El artículo sitúa estas protestas en el contexto del programa de choque aplicado por Javier Milei desde su llegada al poder. La eliminación de subsidios, los despidos en la administración y la congelación de obras públicas han permitido equilibrar las cuentas del Estado y reducir la inflación. Sin embargo, nau.ch subraya que la economía real sigue débil, con una producción estancada, el cierre de numerosas pymes y un elevado nivel de empleo informal, que afecta a alrededor del 40% de la población activa. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán, Le MatinEnlace externo en francés)
España endurece el tono contra las redes sociales por la difusión de pornografía infantil
Esta semana la prensa suiza ha abordado la ofensiva europea contra la difusión de imágenes sexualizadas creadas con inteligencia artificial en redes sociales, con especial atención a España. Un artículo del diario Tages-Anzeiger explica cómo la plataforma X, propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk, se enfrenta a investigaciones simultáneas en varios países europeos por posibles vulneraciones de la normativa comunitaria.
«Estas plataformas atacan la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas»Afirmación de Pedro Sánchez recogida por Tages-Anzeiger
El texto señala que la investigación central está en manos de la autoridad irlandesa de protección de datos, competente por albergar Dublín la sede europea de X. El foco está en determinar si la empresa ha cumplido el Reglamento General de Protección de Datos al permitir la creación y difusión de imágenes íntimas no consentidas, incluidas de menores. Aunque X ha introducido límites a su chatbot de IA tras la polémica internacional, las autoridades consideran insuficientes estas medidas. El Tages-Anzeiger subraya que las sanciones previstas por la normativa europea pueden traducirse en multas muy elevadas.
El artículo destaca además el papel activo de España en este frente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado a la Fiscalía investigar a X, así como a Meta y TikTok, por posibles delitos vinculados a material de IA con contenido sexual infantil. Según el diario, esta iniciativa española se suma a actuaciones en Francia y Reino Unido y a una investigación paralela de la Unión Europea, reflejando una creciente determinación política para frenar los abusos de la inteligencia artificial en las plataformas digitales. (Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo en alemán, solo con suscripción)
Desmintiendo videos virales sobre Suiza
Cuba, asfixiada por el embargo: el petróleo que no llega
Varios medios suizos, como el NZZ, han hablado sobre el agravamiento de la crisis energética en Cuba y las crecientes dificultades del régimen para encontrar apoyos internacionales frente al embargo estadounidense. En un artículo del diario Neue Zürcher Zeitung se analiza cómo la falta de combustible amenaza con paralizar la isla y pone en evidencia el aislamiento diplomático de La Habana.
«Actualmente nadie quiere meterse en problemas con Estados Unidos por enviar petróleo a Cuba»Bert Hoffmann, experto en Cuba del GIGA-Institut, y recogida por la NZZ
El artículo parte de un mensaje alarmista de la embajada cubana en Brasil, que denuncia que la escasez de combustible pone en peligro a decenas de miles de mujeres embarazadas. Esta llamada ha generado indignación en sectores de la izquierda brasileña, que acusan a Estados Unidos de aplicar una estrategia de destrucción lenta contra Cuba. Sin embargo, más allá de la retórica, la situación material es crítica: Cuba ha perdido a Venezuela como principal proveedor de crudo y produce tan poco petróleo propio que apenas puede cubrir la mitad de su demanda eléctrica, mientras se queda sin gasolina y diésel.
La NZZ subraya que, pese a los gestos de solidaridad, los aliados tradicionales evitan comprometerse. Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, retrasa cualquier decisión a la espera de contactos con Donald Trump, y Rusia se muestra reticente por miedo a represalias comerciales de Washington. China, Angola o Argelia tampoco dan pasos concretos, y las ayudas se limitan a alimentos o donaciones simbólicas. El diario interpreta este repliegue como una señal de que la presión estadounidense está funcionando y de que la falta de democracia y la represión interna han debilitado la capacidad de Cuba para movilizar apoyos internacionales. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán)
¿Qué países de América Latina ayudan a Cuba?
La industria farmacéutica suiza lucha por mantener su competitividad
Regreso de las «esferas de influencia»: claves y consecuencias
La política suiza no quiere prestar mucha atención al turismo de la muerte
