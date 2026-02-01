Aumenta a 41 la cifra de víctimas mortales del incendio de Crans-Montana, Suiza
El incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana, ocurrido hace un mes durante la primera hora del año 2026 se ha cobrado este fin de semana la vida de otra persona. Se trata de un joven suizo de 18 años de edad que murió el sábado en un hospital de Zúrich.
Esto eleva a 41 el número de personas que han perdido la vida debido al incendio el bar «Le Constellation», informó el domingo la Fiscalía del Valais. «Ninguna información más será dada en el actual estado actual de la investigación», agrega.
Entre las 41 personas fallecidas de entre 15 y 39 años de edad figuran 23 suizas, una de ellas también con la nacionalidad francesa, y 18 personas de nacionalidad extranjera: ocho francesas, entre ellas una franco-israelo-británica; seis italianas, entre ellas una también de los Emiratos Árabes Unidos; una belga, una portuguesa, una rumana y una turca.
El incendio en la estación alpina de Valais es una de las peores tragedias de la historia reciente de Suiza. Además de las numerosas víctimas mortales, otras 115 personas resultaron gravemente heridas.
En estado crítico
Un mes después del incendio, numerosos jóvenes siguen hospitalizados. Cinco permanecen en cuidados intensivos en el hospital de Zúrich y todos se encuentran en estado crítico.
En Lausana, el CHUV atiende actualmente a nueve personas, que se encuentran en estado estable, aunque frágiles.
El balance establecido hasta ahora por las autoridades pasa así de 40 personas fallecidas a 41, lo que reduce el número de heridos de 116 a 115. El último balance oficial databa del 5 de enero.
Entre los 41 fallecidos, de entre 14 y 39 años, figuran 23 suizos —uno de ellos con doble nacionalidad francesa— y 18 extranjeros (ocho franceses, entre ellos una franco-israelí-británica; seis italianos, incluido un italo-emiratí; una belga, una portuguesa, un rumano y un turco).
Entre las 115 personas heridas se cuentan 67 suizas, 21 francesas, 10 italianas y cuatro serbias.
A un mes de la tragedia, las investigaciones continúan en el Valais para determinar responsabilidades. Entre tanto, las críticas, especialmente venidas desde Italia, se mantienen sobre el modo de informar y reaccionar por parte de las autoridades en Suiza. Este artículo analiza el tema:
