Bad Bunny, el Bitcoin en caída y las iguanas congeladas

Estimada lectora, estimado lector, le damos la bienvenida a nuestra reseña de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada jueves analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas en ese país: en política, finanzas y ciencia.

Hasta hace poco, los partidos de la NFL probablemente eran uno de los últimos eventos en Estados Unidos que lograban unir a la nación frente a la pantalla. Descubre por qué el Super Bowl de este año molestó a muchos republicanos.

Bad Bunny actúa con la bandera de Puerto Rico durante la Super Bowl el domingo. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Muchos periodistas suizos se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada del lunes para ver el Super Bowl de este año entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks o más bien para ver el entretenimiento del medio tiempo. ¿Por qué?

«El espectáculo del descanso de Bad Bunny es un triunfo sobre Trump», era el titular del Tages-Anzeiger de Zúrich. «El músico de Puerto Rico hace todo bien en el acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos. Subraya sutilmente el amor y la unidad —y realmente lleva a los seguidores del MAGA al frenesí».

Sí, fue la elección del rapero y cantante puertorriqueño de 31 años Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, para actuar en el mayor partido del año del fútbol americano lo que también desató un frenesí en los medios de todo el mundo. «La dimensión política potencialmente explosiva, sumada al atractivo del hombre que ahora es el artista más popular del mundo, creó un cóctel nunca visto», se entusiasmó la radiotelevisión pública suiza RTS.

«¿Será político el concierto de 12 minutos del descanso de Bad Bunny […]?», se preguntaba Le Temps en Ginebra, horas antes del saque inicial en Santa Clara, California. «Esta es la gran pregunta que ha agitado esta semana a los partidarios y detractores del presidente Trump, a raíz del triunfo del cantante puertorriqueño en los premios Grammy, donde, además de sus tres galardones, instó a los estadounidenses a no dejarse contaminar por el odio y a expulsar al ICE, la ahora infame policía de inmigración, que asesinó a dos personas en Minneapolis [véase el informe anterior]».

Trump, que no asistió al partido, calificó la actuación de Bad Bunny de «absolutamente terrible, una de las peores, ¡DE LA HISTORIA!», y añadió que era «una afrenta a la grandeza de Estados Unidos». El hecho de que Bad Bunny cante casi exclusivamente en español no le granjeó el favor de muchos republicanos. «Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo», escribió Trump en las redes sociales tras el espectáculo.

Al final resultó que la actuación de Bad Bunny, que fue vista por unos 125 millones de espectadores, no fue explícitamente política. «El artista no hizo comentarios concretos, pero en los tiempos actuales y en la situación política mundial, incluso celebrar el amor y la inclusión es un acto altamente político», señaló la radiotelevisión pública suiza SRF.

Para el Tages-Anzeiger, «los mensajes sutiles eran precisamente donde residía la fuerza de esta actuación. Cuando Bad Bunny lanzó un balón de fútbol americano contra el suelo al final, como si acabara de anotar un touchdown, se le vio delante de una pancarta que decía: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Y con esta aparición enfáticamente alegre y afirmadora de la vida en estos tiempos oscuros, demostró el argumento. El revuelo general entre los seguidores de Trump no hace sino confirmar la tesis».

¿Ah, el partido? Los Seahawks ganaron 29-13.

¿Estamos entrando en un invierno criptográfico? Keystone / Christian Beutler

«Pánico por el bitcoin», declaró la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) la semana pasada, mientras la criptomoneda continuaba su caída libre. Los medios suizos intentaron explicar qué está ocurriendo.

El jueves de la semana pasada, el bitcoin «entró en modo desplome», según la NZZ. «En pocas horas, la moneda de reserva digital perdió más de una décima parte de su valor y por momentos se desplomó hasta casi 60.000 dólares (46.000 francos suizos). El bitcoin no había perdido tanto desde noviembre de 2022 y el colapso de la plataforma cripto FTX».

Para algunas personas, es el comienzo de un nuevo «invierno cripto», escribió el diario. «Otros incluso ven el fin de la “historia del bitcoin”». La NZZ señaló que la criptomoneda ha perdido más de la mitad de su valor desde su máximo histórico de más de 126.000 dólares en octubre. El miércoles por la tarde, un bitcoin valía alrededor de 66.700 dólares.

Entonces, ¿qué ha salido mal? «¿Qué está impulsando el nuevo desplome cripto y cuán peligroso es?», preguntó el viernes la radiotelevisión pública suiza SRF.

«Las criptomonedas fluctúan con fuerza», reconoció la editora de economía de SRF. «Sin embargo, las cifras en bruto son impresionantes». Varios factores se han combinado, explicó: la venta generalizada de todo lo relacionado con la tecnología «palabra clave: la burbuja de la IA» y la toma de beneficios: quienes compraron bitcoin pronto siguen obteniendo ganancias si venden ahora.

El bitcoin también está cayendo a pesar de la afinidad con las criptomonedas del presidente estadounidense Donald Trump. «Trump quería convertir a Estados Unidos en el país número uno en criptomonedas», dijo SRF. «Él mismo emitió monedas y su familia fundó sus propias empresas cripto. Sus valores también se han desplomado. Sin embargo, el factor decisivo es que la desregulación anunciada por Trump se está estancando. Un proyecto de ley importante en este sentido no avanza en el Congreso porque los bancos se oponen. Además, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró esta semana que su departamento no podría detener la caída del bitcoin mediante una intervención».

En cuanto a lo que la depreciación del bitcoin significa para los inversores, «quienes no tienen criptomonedas solo tendrán realmente que preocuparse si la crisis cripto se extiende al mercado financiero tradicional», señaló SRF. «Esto no es imposible, ya que muchos bancos también se han subido al carro».

Un especialista en eliminación de iguanas recoge iguanas verdes aturdidas por el frío y muertas de una propiedad durante una ola de frío en Hollywood, Florida, el 2 de febrero. AFP / Getty Images

En Florida, las temperaturas de un solo dígito están matando a miles de iguanas, informaron los medios suizos la semana pasada. Muchos reptiles congelados caen de los árboles y acaban convirtiéndose en compañeros de juego involuntarios para perros encantados o incluso sobre pizzas.

«Rara vez las temperaturas en el punto más al sur del territorio continental de EE. UU. bajan de 20 °C —y aún más raro es que iguanas de varios kilos caigan de los árboles», escribió el Tages-Anzeiger de Zúrich. «Sin embargo, una ola de frío inusual está afectando actualmente a partes de EE. UU. —y ha desencadenado un fenómeno extraño, casi un nuevo pasatiempo, en el sur de Florida: coleccionar iguanas congeladas».

Las temperaturas en el Estado del Sol habían bajado a cifras de un solo dígito, decía el diario, dejando a miles de lagartos verdes paralizados por el frío.

A temperaturas inferiores a 10 °C, los lagartos de sangre fría ralentizan sus funciones corporales, explicó la televisión pública suiza SRF. «Esto puede llevar a un letargo por frío, en el que los lagartos pierden el equilibrio y caen al suelo. El fenómeno es bien conocido en Florida y normalmente los lagartos no sufren daños por la caída. Esta vez, sin embargo, es una sentencia de muerte».

A los residentes se les dio permiso durante dos días para recoger los lagartos congelados, que pueden medir hasta dos metros de largo, y llevarlos al Departamento de Conservación de la Vida Silvestre de Florida. Allí son posteriormente sacrificados de manera humana por expertos o entregados a comerciantes de animales fuera del estado.

Algunos, sin embargo, acaban en los menús: un restaurador ingenioso aprovechó la situación y ofreció iguana como ingrediente para pizzas, dijo el Tages-Anzeiger, señalando que un comensal describió el sabor como «a ranita». Las iguanas también están apareciendo en tacos.

Se han entregado más de 5.000 iguanas, según SRF. Desde el primer avistamiento en la década de 1960, se estima que la población de iguanas en Florida ha crecido hasta alrededor de un millón. No todos están contentos con esto, sin embargo. «Las iguanas amenazan a las especies vegetales nativas y cavan agujeros que dañan aceras y casas», dijo SRF.

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.» se publicará el jueves 20 de febrero. ¡Hasta entonces!

Si tiene algún comentario o sugerencia, envíe un correo a english@swissinfo.ch.

Traducido con ayuda de IA del inglés por José Kress.

