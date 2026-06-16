Cómo convertir a Swissinfo en tu fuente de confianza en Google

Ahora puedes configurar Swissinfo como tu fuente de noticias preferida. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Una nueva función de Google te permite tener más control sobre las noticias que recibes. Descubre cómo elegir a Swissinfo como fuente preferente para que nuestros análisis y reportajes sobre Suiza te lleguen en primer lugar.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

2 minutos

Kristian Foss Brandt Formado como periodista y especializado en ciencia de datos, combino el análisis con la narración para dar a conocer el reto climático al que se enfrenta Suiza. En SWI swissinfo.ch me centro en cómo el cambio climático influye en la vida diaria y qué soluciones pueden marcar la diferencia. Otros idiomas: 3 English en How to make Swissinfo your trusted source on Google original leer más How to make Swissinfo your trusted source on Google

العربية ar كيف تجعل سويس إنفو مصدرك الموثوق للمعلومات على غوغل leer más كيف تجعل سويس إنفو مصدرك الموثوق للمعلومات على غوغل

Русский ru Как сделать Swissinfo вашим приоритетным источником информации? leer más Как сделать Swissinfo вашим приоритетным источником информации?

Google permite ahora dar prioridad a los medios de comunicación en los que más confías, tanto en los resultados de búsqueda como en los resúmenes generados por inteligencia artificial. Para quienes valoran un periodismo independiente y multilingüe sobre Suiza y su papel en el mundo, esta es una oportunidad para asegurarse de que los contenidos de Swissinfo aparezcan antes que otros.

Puedes añadir fácilmente Swissinfo como fuente preferente a través de este enlace directo.Enlace externo

Una vez seleccionada, encontrarás más de nuestros reportajes y análisis en profundidad tanto en los resultados de búsqueda de Google como en tu flujo de noticias.

Por qué es importante

En un entorno digital dominado por algoritmos que a menudo priorizan la interacción y la popularidad por encima de la profundidad y el contexto, la misión de Swissinfo —ofrecer información rigurosa y contextualizada sobre Suiza y su papel en el mundo— puede pasar fácilmente desapercibida. Al añadirnos como fuente preferente, no solo personalizas los contenidos que recibes, sino que también apoyas un periodismo independiente que tiende puentes entre idiomas, culturas y fronteras.

Se trata de una función sencilla, pero con importantes implicaciones. Devuelve parte del control a la comunidad lectora y les permite asegurarse de que las perspectivas que consideran valiosas no queden eclipsadas por las voces más estridentes o sensacionalistas. Para Swissinfo supone además una oportunidad para que su cobertura sobre geopolítica, democracia suiza, ciencia y muchos otros temas llegue a quienes pueden beneficiarse de ella.

El ecosistema digital está en constante evolución, al igual que el papel que desempeña el periodismo dentro de él. Por ahora, hay algo claro: si quieres acceder a más información independiente y multilingüe de Swissinfo, convertirnos en una fuente preferente en GoogleEnlace externo, es la forma más directa de conseguirlo.

Editado por Veronica DeVore. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI