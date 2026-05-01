Cómo traducimos y adaptadmos un artículo para nuestro público

Serie Cómo trabajamos , Episodio 10: Swissinfo publica artículos en diez idiomas para un público internacional. Sus equipos editoriales multilingües van más allá de la simple traducción de los textos: adaptan los contenidos para que resulten claros, relevantes y significativos para lectores de distintos contextos culturales y sociales.

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Carla Wolff Soy responsable de adaptar y corregir artículos de otros idiomas al español, así como de producir la versión española del sitio web SWI swissinfo.ch. También contribuyo a nuestra cobertura cultural ayudando a producir artículos. Crecí y he vivido entre dos países, Suiza y España, lo que me ha permitido comprender y conocer en profundidad ambas sociedades. Estudié Artes y Literatura y me gradué en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Mi experiencia profesional está en el campo de la traducción, la corrección y la producción de artículos como periodista. José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia. Otros idiomas: 3 Português pt Como traduzimos e adaptamos um artigo para o nosso público leer más Como traduzimos e adaptamos um artigo para o nosso público

日本語 ja 伝わるニュースをどう作るか スイスインフォの多言語編集 original leer más 伝わるニュースをどう作るか スイスインフォの多言語編集

中文 zh 瑞士资讯多语言编辑：富有传播力的报道是这样制作的 leer más 瑞士资讯多语言编辑：富有传播力的报道是这样制作的

Este vídeo explica ese proceso de adaptación. Muestra cómo un mismo artículo realizado en Suiza se reformula para una audiencia internacional y cómo los editores multilingües reestructuran el texto y aportan contexto para que cada versión se ajuste a su público.

Sistemas políticos o debates sociales ampliamente conocidos en Suiza pueden resultar difíciles de entender en el extranjero sin un contexto claro. Por ello, los equipos encargados de editarlos en cada idioma revisan los artículos, su estructura y añaden explicaciones cuando es necesario. Si hace falta, también realizan entrevistas adicionales a personas expertas. Asimismo, pueden reenfocar el contenido vinculándolo a contextos sociales y políticos más familiares para su audiencia.

Para ayudar al público -hispanohablante en este caso- a percibir cuestiones internacionales de países lejanos como algo relevante para sus propias vidas, Swissinfo se esfuerza por ir más allá de la mera «transmisión» de información y ofrecer, en su lugar, un periodismo que trascienda y sea verdaderamente «comprendido». El trabajo editorial diario en este medio multilingüe está marcado por una reflexión constante y una cuidadosa adaptación.

Editado por Akiko Uehara. Adaptado por Carla Wolff.