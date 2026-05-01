Cómo traducimos y adaptadmos un artículo para nuestro público
Serie Cómo trabajamos, Episodio 10:
Swissinfo publica artículos en diez idiomas para un público internacional. Sus equipos editoriales multilingües van más allá de la simple traducción de los textos: adaptan los contenidos para que resulten claros, relevantes y significativos para lectores de distintos contextos culturales y sociales.
Este vídeo explica ese proceso de adaptación. Muestra cómo un mismo artículo realizado en Suiza se reformula para una audiencia internacional y cómo los editores multilingües reestructuran el texto y aportan contexto para que cada versión se ajuste a su público.
Sistemas políticos o debates sociales ampliamente conocidos en Suiza pueden resultar difíciles de entender en el extranjero sin un contexto claro. Por ello, los equipos encargados de editarlos en cada idioma revisan los artículos, su estructura y añaden explicaciones cuando es necesario. Si hace falta, también realizan entrevistas adicionales a personas expertas. Asimismo, pueden reenfocar el contenido vinculándolo a contextos sociales y políticos más familiares para su audiencia.
Para ayudar al público -hispanohablante en este caso- a percibir cuestiones internacionales de países lejanos como algo relevante para sus propias vidas, Swissinfo se esfuerza por ir más allá de la mera «transmisión» de información y ofrecer, en su lugar, un periodismo que trascienda y sea verdaderamente «comprendido». El trabajo editorial diario en este medio multilingüe está marcado por una reflexión constante y una cuidadosa adaptación.
Editado por Akiko Uehara. Adaptado por Carla Wolff.
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