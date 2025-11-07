Cada vez más personas se sienten excluidas del mundo digital

Hace diez años, una de cada dos personas se consideraba parte de este mundo. Para 2025, solo un tercio comparte esta opinión. Keystone-SDA

En Suiza, una proporción creciente de la población se siente excluida de la sociedad digital. Hace diez años, una de cada dos personas se consideraba parte de este mundo; para 2025, solo un tercio comparte esta opinión.

Esta es la conclusión de un estudio de la Universidad de Zúrich, publicado el jueves, que analiza las implicaciones sociales, políticas y económicas del desarrollo de Internet a lo largo de los años. Los resultados para 2025 se basan en una encuesta online representativa realizada por gfs.bern entre 1.078 usuarias y usuarios de internet de 14 años o más.

El estudio revela que la sensación de inclusión es especialmente baja entre las personas de 70 años o más, mientras que el grupo de 20 a 29 años se siente mucho más integrado. Según la Universidad de Zúrich, la inteligencia artificial (IA) ha ampliado la brecha generacional.

Esta diferencia de edad también se refleja en el consumo digital: los jóvenes de 20 a 29 años pasan 8,4 horas al día conectados a internet.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

