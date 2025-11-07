Cada vez más personas se sienten excluidas del mundo digital
En Suiza, una proporción creciente de la población se siente excluida de la sociedad digital. Hace diez años, una de cada dos personas se consideraba parte de este mundo; para 2025, solo un tercio comparte esta opinión.
Esta es la conclusión de un estudio de la Universidad de Zúrich, publicado el jueves, que analiza las implicaciones sociales, políticas y económicas del desarrollo de Internet a lo largo de los años. Los resultados para 2025 se basan en una encuesta online representativa realizada por gfs.bern entre 1.078 usuarias y usuarios de internet de 14 años o más.
El estudio revela que la sensación de inclusión es especialmente baja entre las personas de 70 años o más, mientras que el grupo de 20 a 29 años se siente mucho más integrado. Según la Universidad de Zúrich, la inteligencia artificial (IA) ha ampliado la brecha generacional.
Esta diferencia de edad también se refleja en el consumo digital: los jóvenes de 20 a 29 años pasan 8,4 horas al día conectados a internet.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.