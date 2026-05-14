Caída de la confianza, aumento de la inflación y una demanda por «robo de imagen»

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvendos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en los Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes temas en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

7 minutos

Thomas Stephens Escribo artículos sobre la comunidad suiza en el mundo y sobre particularidades helvéticas, así como boletines informativos. También traduzco y edito artículos para la redacción en inglés y hago locuciones para vídeos. Nacido en Londres, tengo un título en Alemán/Lingüística y fui periodista en The Independent antes de mudarme a Berna en 2005. Hablo los tres idiomas oficiales de Suiza y disfruto viajar por el país y practicarlos, sobre todo en pubs, restaurantes y heladerías. Otros idiomas: 2 English en Feeling blue: falling confidence, rising inflation, and a ‘face theft’ lawsuit original leer más Feeling blue: falling confidence, rising inflation, and a ‘face theft’ lawsuit

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¿Alguna vez la IA ha utilizado su imagen o apariencia? Una vez presenté un breve vídeo en inglés y, tras pulsar unos cuantos botones, me encontré presentándolo en árabe. Los movimientos de la boca y la voz eran impresionantemente realistas (aunque no tengo ni idea de la calidad del árabe). Por desgracia, no soy famoso, pero muchas estrellas de Hollywood están teniendo que tomar medidas para evitar que se explote su «identidad biométrica». Esta semana analizo el caso de Q’orianka Kilcher, quien afirma que sus rasgos distintivos fueron utilizados en Avatar —la película más taquillera de todos los tiempos— sin su permiso.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, la confianza de muchos socios en la estabilidad del orden transatlántico se ha visto mermada. Copyright 2019. The Associated Press. All Rights Reserved.

La confianza de los europeos en Estados Unidos está disminuyendo de manera significativa, según una encuesta. Sin embargo, no están dando la espalda a Occidente, sino que buscan una mayor autonomía. Neue Zürcher Zeitung analizó los resultados.

Uno de los resultados de la encuesta realizada en toda Europa por la Bertelsmann Foundation es que el 73% de los participantes afirma que la European Union debería «seguir su propio camino»; en 2024 la cifra era del 63%.

«El segundo hallazgo es tan dramático como previsible: la confianza en Estados Unidos ha caído significativamente», señaló el jueves la Neue Zürcher Zeitung, destacando que el 58% de los europeos ya no considera a Estados Unidos un socio fiable. En Alemania, la cifra asciende al 73%. «Está surgiendo la impresión de una Europa que busca distanciarse de Washington sin abandonar su anclaje en el modelo occidental de orden».

El trasfondo de esta evolución está claro, afirmó el periódico. «Desde que Donald Trump regresó a la White House a comienzos de 2025, los aranceles punitivos contra países europeos, las dudas sobre las garantías estadounidenses dentro de la NATO y decisiones de política exterior que muchos socios encontraron difíciles de comprender han dañado la confianza en la estabilidad del orden transatlántico. El estudio se refiere explícitamente a un “efecto Trump”».

La NZZ afirmó que, comparado con las fluctuaciones habituales de las encuestas de opinión, esto representa algo más que un simple cambio coyuntural. «Apunta a una ruptura en la historia de las actitudes: precisamente aquella generación marcada políticamente por la Guerra Fría, la garantía de seguridad estadounidense y la autoimagen de Occidente está perdiendo la confianza en la estabilidad del orden estadounidense».

A esto se suma, según la NZZ, un segundo factor menos tangible. «Durante décadas, el liderazgo de Estados Unidos se basó no solo en su fuerza militar y económica, sino también en su atractivo cultural y político. Ese poder blando también parece estar perdiendo impacto: si incluso la generación socializada bajo el modelo estadounidense se está distanciando, esto sugiere que no solo se está erosionando la confianza en su fiabilidad, sino también el atractivo de ese modelo. La manifestación actual de la autoimagen estadounidense parece haber perdido gran parte de su atractivo en Europa».

NZZEnlace externo (alemán, con suscripción)

En abril, un filete costaba un 16,1 % más que un año antes. Keystone

«La inflación en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en casi tres años» fue el titular de Le Temps el martes. Esto está generando preocupación en la White House, señaló el periódico, mientras el conflicto en Irán se prolonga y se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Con un 3,8% interanual en abril, el índice de precios al consumo alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023. Esto se compara con el 3,3% de marzo y el 2,4% de febrero, informó Le Temps. La gasolina tuvo un gran peso (+28,4% interanual), pero el aumento de precios se extendió al resto de la economía, desde los alquileres hasta los billetes de avión.

«En el país de las hamburguesas, la carne de vacuno es uno de los productos cuyo encarecimiento preocupa a los consumidores de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre», escribió el periódico ginebrino. «En abril, un filete costaba un 16,1% más que un año antes, y la carne picada un 14,5% más. Las señales de alivio son escasas, por ejemplo en los concesionarios de automóviles».

En las gasolineras, los efectos de la guerra en Oriente Medio siguieron haciéndose notar en mayo. Un galón (unos 3,8 litros) de gasolina normal cuesta ahora una media de 4,50 dólares (3,50 francos suizos), frente a los aproximadamente 3 dólares que costaba antes de la guerra, escribió Le Temps citando cifras de referencia de la American Automobile Association.

«La administración de Donald Trump insiste en que la perturbación económica para los estadounidenses es temporal», señaló el periódico.

Le Temps Enlace externo (francés, con suscripción)

Q’orianka Kilcher (a la izquierda) y Neytiri. New Line Cinema / AFP, AP Photo 20th Century Fox / Keystone

La actriz Q’orianka Kilcher está demandando al director James Cameron por haber utilizado sus rasgos para la heroína azul de Avatar sin su consentimiento. Se trata de un «caso sintomático», según Le Temps de Ginebra, en un momento en que, amenazadas por la inteligencia artificial (IA), «las celebridades están siendo despojadas de sus rasgos y de sus voces».

«Los labios llenos ligeramente levantados, la punta de la nariz redondeada, el mentón prominente. Aparte de la piel azul de laguna, el parecido es llamativo —y ahora está en el centro de una demanda», escribió Le Temps el domingo.

Q’orianka Kilcher, de 36 años y de ascendencia indígena peruana, emprendió la semana pasada acciones legales contra James Cameron y los estudios Disney, acusándolos de haber utilizado sus rasgos para crear a Neytiri, la guerrera alienígena de las películas de Avatar. Cameron se habría inspirado en una foto de Kilcher interpretando el papel de Pocahontas en The New World.

El Tages-Anzeiger de Zúrich también cubrió el caso, añadiendo que Kilcher es además bisnieta de Yule Kilcher, nacido Julius Jacob Kilcher en el norte de Suiza, quien emigró y se convirtió en colono en Alaska y miembro del Senado del estado entre 1963 y 1966.

Le Temps explicó cómo, en 2009, cuando se estrenó la primera película de Avatar, los bocetos de Cameron se transformaron mediante modelado digital. Ahora, sin embargo, la IA permite la extracción a escala industrial. «Tu rostro reducido a una simple plantilla: mapeado, replicado y reutilizado ad infinitum», escribió.

«Y en las vastas llanuras de Los Ángeles, suenan las primeras alarmas», añadió, señalando que el mes pasado la cantante Taylor Swift presentó tres solicitudes de marca registradas para proteger su imagen y su voz.

«La inteligencia artificial es una amenaza para todos, desde iconos hasta personas corrientes», concluyó Le Temps. «Pero al privarles de su capital económico, amenaza la propia existencia de las estrellas. Solo les queda elegir: resistirlo, unirse contra ello… o subirse a la ola. Como el actor Matthew McConaughey, que el año pasado firmó un contrato con la empresa de IA de voz ElevenLabs para crear una versión sintética de su voz. Aceptar lo inevitable para que, esta vez, el avatar sea una elección».

Le Temps Enlace externo (francés, con suscripción)

Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, esperamos disfruten de nuestros artículos y nuestros videos.

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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