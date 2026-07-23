Caos electoral, comercial y de la inteligencia artificial

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres grandes acontecimientos en Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellos: uno relacionado con la política, otro con las finanzas y otro con la ciencia.

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Matthew Allen

Escribo sobre el rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y su posible impacto en la sociedad. Natural de Inglaterra, pasé algún tiempo trabajando para la BBC en Londres antes de trasladarme a Suiza para incorporarme a SWI swissinfo.ch. Otros idiomas: 2 English en Election, trade and AI chaos original leer más Election, trade and AI chaos

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Todo pareció sumido en el caos en Estados Unidos durante la última semana —desde las elecciones hasta la política comercial y la inteligencia artificial—, según los medios de comunicación suizos.

Ya se ha planteado el temor a un fraude electoral Keystone-SDA

Las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre podrían cambiar el equilibrio de poder tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, alejándolo del presidente Donald Trump. Los medios de comunicación suizos no creen que tenga intención de actuar con imparcialidad.

En un discurso dirigido a la nación el 17 de julio, Trump habló de una supuesta injerencia china en las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden. También afirmó que las máquinas de votación son muy vulnerables a la injerencia extranjera y al fraude electoral.

¿Qué significa todo esto? Dado que todo apunta a que el Partido Demócrata recuperará escaños dentro de tres meses, la radiotelevisión pública suiza SRF sospecha que Trump podría estar preparando al país para un nuevo episodio de caos electoral.

«Incluso después de casi seis años, Trump sigue obsesionado —de hecho, completamente obsesionado— con la idea de que le robaron las elecciones de 2020», afirmó Andrea Christen, corresponsal de SRF en Estados Unidos.

«Es posible que el objetivo de Trump sea también movilizar a su base electoral, que cree en la existencia de fraude electoral, de cara a los próximos comicios. Quizá esté creando un pretexto para intervenir en las elecciones de otoño mediante el Gobierno federal; por ejemplo, ordenando la incautación de las máquinas de votación».

En una entrevista concedida por separado a SRF, Christiane Lemke, profesora emérita de Ciencia Política en la Universidad Leibniz de Hannover, calificó el discurso de «preparación estratégica para posibles pérdidas en otoño».

«Después de las elecciones, Trump necesitará una explicación de por qué su partido obtuvo malos resultados», añadió. «Y la explicación de una injerencia extranjera o de una manipulación electoral se perfila como una de las más probables».

El comercio mundial se ve afectado por los aranceles Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La reciente amenaza de la Casa Blanca de imponer aranceles del 50 % a determinados productos canadienses no ha sido bien recibida en Suiza, que sigue intentando negociar el mejor acuerdo comercial posible para sí misma.

Para la Neue Zürcher Zeitung, este «episodio demuestra que las empresas estadounidenses y los socios comerciales extranjeros nunca alcanzarán seguridad jurídica en materia de aranceles durante la presidencia de Donald Trump».

«Suiza debe tener esto en cuenta cuando llegue el próximo golpe arancelario. No debe hacerse ilusiones pensando que un “acuerdo” será la última palabra».

El periódico muestra su preocupación por la naturaleza impredecible de la política comercial estadounidense, que dificulta la labor de los equipos negociadores de cualquier país. Y esperar que un resurgimiento demócrata cambie el rumbo probablemente sea una esperanza vana.

«Suiza debe abandonar otra ilusión: que las elecciones legislativas de medio mandato de este otoño en Estados Unidos tendrán un efecto moderador sobre la política comercial de Trump», escribió la NZZ. «Los aranceles a China impuestos durante el primer mandato de Trump son la mejor prueba de que incluso medidas muy controvertidas pueden sobrevivir a un cambio de Gobierno. Joe Biden no los eliminó; siguen vigentes en la actualidad».

NZZEnlace externo (alemán, con suscripción)

¿Es la IA una amenaza para la humanidad? Keystone-SDA

Para algunos especialistas, era solo cuestión de tiempo que la inteligencia artificial (IA) empezara a causar problemas por iniciativa propia, fuera del control humano.

La empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, ha admitido que sus modelos avanzados de inteligencia artificial se descontrolaron durante pruebas de seguridad al piratear por iniciativa propia la popular plataforma de código abierto Hugging Face.

Este preocupante avance parece confirmar las inquietudes expresadas por numerosos expertos del sector, quienes advierten de que la tecnología que están desarrollando podría representar una amenaza para la humanidad. «Nunca antes tantas figuras destacadas de la inteligencia artificial habían expresado públicamente preocupaciones tan profundas sobre la trayectoria de su propia disciplina», señala la radiotelevisión pública suiza RTS.

«Por primera vez, la cuestión de si la humanidad podría llegar algún día a ser superada por las inteligencias artificiales que ella misma ha creado ya no es solo un tema de ficción o de filosofía».

Según Le Temps, Estados Unidos no solo está perdiendo el control sobre sus propios modelos de inteligencia artificial, sino que podría estar a punto de ceder a China el liderazgo en la carrera por la supremacía de la IA.

«La inteligencia artificial de código abierto china podría dominar la IA mundial, no porque produzca de manera constante los mejores modelos, sino porque se convierta en la base sobre la que miles de empresas desarrollen sus propias herramientas», afirma el periódico.

«Estados Unidos mantiene una ventaja en materia de chips, capacidad de procesamiento y determinados modelos de vanguardia. Sin embargo, China podría ganar otra batalla decisiva: la de los estándares, la difusión y la influencia».

Si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribir a english@swissinfo.ch.

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Traducido del inglés por José Kress

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