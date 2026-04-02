Chica soñada de MAGA Jessica Foster, manifestación «No Kings» y 50 años de Apple

RTS/Instagram/Swissinfo

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. Cada jueves analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

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¿Ha estado pagando para chatear con la soldado estadounidense Jessica Foster? Si es así, tengo malas noticias…

Estatua de la Libertad: Una manifestante es detenida por negarse a dispersarse en Los Ángeles el sábado. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

«¿Está ocurriendo un cambio en Estados Unidos?», se preguntó el Tages‑Anzeiger el domingo, el día después de que millones de personas se manifestaran en todo el país contra el presidente estadounidense Donald Trump, su guerra en Irán y sus políticas autoritarias.

«Los oponentes de Donald Trump nunca se cansan», señalaba el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el domingo, destacando que ocho millones de personas (según los organizadores) se habían reunido por tercera vez en un año para las marchas de protesta nacionales «No Kings».

El periódico indicó que, además de denunciar la política migratoria de Trump y la agencia de inmigración ICE, los manifestantes criticaban ahora también la guerra en Irán: «por un lado, les molesta la manera arbitraria y aparentemente caótica con la que Trump está conduciendo la guerra; por otro, les irritan las consecuencias: el alto y creciente precio de la gasolina».

El NZZ consideró que las marchas No Kings «probablemente no inclinarán la balanza del poder político en EE. UU.», dado que principalmente participan opositores comprometidos con Trump. «Sin embargo, los eventos a nivel nacional son una prueba de que los adversarios de Trump más allá de la élite del Partido Demócrata siguen decididos a asegurar un cambio de poder en el Congreso en las elecciones de medio término. Mucho depende de este compromiso: si los demócratas quieren ganar en noviembre, deben asegurarse de que todos aquellos descontentos con la administración Trump realmente vayan a votar».

La tercera jornada de No Kings no aportó conclusiones fundamentalmente nuevas, concluyó la NZZ. «Muchos estadounidenses, especialmente en la izquierda, continúan detestando al presidente y sus políticas. Pero la guerra en Irán puede ayudarles a ampliar su coalición anti-Trump, si se prolonga y encarece notablemente la vida cotidiana en el país».

El Tages-Anzeiger de Zúrich coincidió en que no son solo las protestas No Kings lo que representa un problema creciente para Trump. «Quizá algo esté cambiando en Estados Unidos», señalaba. «El hecho de que incluso algunos políticos republicanos expresen públicamente su frustración por la guerra en Irán habla a favor de esto. También sugiere que Trump es más impopular que nunca y que, si todo transcurre conforme a la ley en las elecciones de otoño, él y su movimiento MAGA probablemente tendrán que prepararse para la derrota».

Steve Jobs junto a un iMac en 1998. Keystone

El gigante tecnológico Apple cumplió 50 años el miércoles. Los periódicos suizos analizaron el legado del cofundador Steve Jobs y advirtieron que el «monstruo del éxito» se enfrenta a un desafío existencial por la inteligencia artificial.

Hace cincuenta años, el 1 de abril de 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple. Sin embargo, para Le Temps de Ginebra, «Apple es, por supuesto, un hombre: Steve Jobs, un inventor brillante que fue marginado en 1985 y luego regresó 12 años después para crear productos emblemáticos como el iMac, el iPod y el iPhone».

Como explicó el Neue Zürcher Zeitung (NZZ), «Jobs no era un manitas ni un inventor. Jobs era un perfeccionista que entendía lo que querían los usuarios. Otros construían el hardware y programaban el software. Jobs hacía que el producto fuera atractivo».

Incluso hoy, Jobs, quien murió en 2011, sigue siendo considerado la encarnación del empresario moderno, señaló la NZZ. «Fue el primero en convertir las presentaciones de productos en espectáculos. Hizo que las computadoras hablaran, sacaba portátiles finos de sobres. Con su cuello de tortuga negro, creó un uniforme y se convirtió él mismo en una marca».

La marca Apple, recordó Le Temps, vale ahora 4,3 billones de dólares (3,4 billones de francos suizos) y cuenta con 166.000 empleados. El año pasado generó ventas de 416.000 millones de dólares y beneficios de más de 110.000 millones. «Apple es un monstruo del éxito, una máquina de hacer dinero, una marca icónica. Pero nada está garantizado», señaló el miércoles.

«Primero está el desafío de la inteligencia artificial (IA). La empresa fue pionera cuando lanzó su asistente de voz Siri en 2011 [… pero] al no poder evolucionar Siri, desarrollar su propio universo de IA ni cumplir sus promesas, Apple tuvo que aceptar a ChatGPT en sus teléfonos».

También está la cuestión de la innovación, continuó Le Temps, señalando que el último producto estrella de Apple, el casco Vision Pro, es un artículo de nicho con un precio de casi 4.000 francos suizos (5.000 dólares). Y aunque la empresa acaba de lanzar un MacBook Neo de 579 francos suizos, «los productos nuevos son raros».

Sin embargo, Serge Nussbaumer, de la firma Maverix Securities en Zúrich, ofreció una visión más positiva. «Es evidente que Apple va por detrás en IA generativa. Pero […] Apple no necesita desarrollar el mejor modelo, necesita ofrecer la mejor experiencia de IA en sus dispositivos. Y la empresa es perfectamente capaz de hacerlo. Apple rara vez ha sido la primera, pero a menudo ha sido la mejor en integración, monetización y escalado», declaró a Le Temps.

En cuanto a la innovación, «Apple no solo vende dispositivos, vende un ecosistema que genera ingresos recurrentes durante años», dijo Nussbaumer. «Una vez que estás profundamente vinculado al iPhone, iCloud, la App Store, Apple Music, Apple Pay y otros servicios, te resistes a cambiar».

Noticia falsa: el avatar generado por IA de Jessica Foster junto a Donald Trump. RTS/Instagram/Swissinfo

Jessica Foster era la «chica soñada» del movimiento Make America Great Again (MAGA), según la emisora pública suiza RTS. El único problema era que, de hecho, era un sueño: una creación de inteligencia artificial. RTS explica por qué su caso ilustra una «preocupante tendencia emergente en la era de la inteligencia artificial».

La semana pasada, varios sitios suizios de noticias publicaron fotos de una fotogénica soldado estadounidense, Jessica Foster. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el perfil de Foster en Instagram se volvió viral en Estados Unidos, acumulando más de un millón de seguidores, miles de “me gusta” y declaraciones de amor, según RTS. La emisora explicó que la cuenta mostraba a Foster, siempre sonriente y en uniforme, posando a menudo junto a aviones de combate o portaaviones, o junto a figuras políticas como el presidente estadounidense Donald Trump e incluso el presidente ruso Vladímir Putin.

«Pero toda la identidad digital de Foster —incluidas sus fotos, videos, subtítulos y una biografía pro-Trump ‘America First’— fue creada completamente usando herramientas de generación de imágenes y videos basadas en IA», señaló RTS.

Se explicó cómo expertos en deepfakes y periodistas de investigación detectaron rápidamente numerosas inconsistencias, como un nombre incorrecto en la placa de identificación y banderas estadounidenses mal representadas. El Ejército estadounidense confirmó posteriormente que nunca existió una soldado llamada Jessica Foster.

«Pero Foster no era simplemente un engaño», afirmó RTS. «Detrás de esta cuenta había un objetivo comercial: atraer a un público específico —predominantemente masculino, conservador y patriótico— hacia una página de OnlyFans». OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido en línea, donde las personas cobran a sus seguidores por el contenido publicado. Según RTS, algunos “fans” de Foster habrían gastado sumas considerables, hasta más de 100 $ (80 CHF) por una sola publicación, creyendo que interactuaban con una soldado real que respondía personalmente a sus mensajes.

Como señaló el Neue Zürcher Zeitung, «su proximidad a Donald Trump y su rango militar están pensados específicamente para atraer a hombres del movimiento MAGA».

RTS informó que Meta, propietaria de Instagram, finalmente cerró la cuenta el 19 de marzo porque no se había revelado el uso de IA y se habían publicado contenidos engañosos. En teoría, OnlyFans también tomó medidas, pero, según RTS, las imágenes de Foster continúan circulando en otras redes sociales, especialmente en X.

«El caso de Jessica Foster ilustra una preocupante tendencia emergente en la era de la inteligencia artificial. Ya no se trata solo de noticias falsas o imágenes manipuladas, sino de la creación de personas digitales completamente ficticias, diseñadas para manipular emociones políticas, deseos sexuales y la confianza pública», señaló RTS.

«Este fenómeno pone de relieve una estrategia cada vez más extendida dentro del campo neoconservador en Estados Unidos —aunque no exclusivamente—, donde cuentas de extrema derecha combinan patriotismo, porno suave e IA para difundir mensajes políticos, monetizar el interés de los usuarios y ganar popularidad».

La próxima edición se publicará el jueves 9 de abril. ¡Nos vemos entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress, revisión de Patricia Islas

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