El coste de la OTAN, la guerra contra Irán y las burbujas de la IA

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres grandes temas de actualidad en Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellos: uno de política, otro de economía y finanzas y un tercero de ciencia.

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Al final, todo se reduce al dinero. La OTAN está teniendo un coste que podría traducirse en una fractura con Estados Unidos, mientras las personas conductoras se indignan por el precio de la gasolina y las personas inversoras evalúan la relación entre riesgo y rentabilidad de las nuevas empresas de inteligencia artificial.

La OTAN se está preparando para una vida sin Estados Unidos Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La 36.ª cumbre de la OTAN estuvo marcada por la tensión, las amenazas y las contradicciones durante la llegada de Donald Trump a Ankara la semana pasada. «Trump sometió al mundo entero a una montaña rusa diplomática», señaló el Tages-Anzeiger.

Trump lanzó su habitual batería de reproches, comenzando por la negativa de los Estados miembros de la OTAN a respaldar su guerra contra Irán, para después deshacerse en elogios una vez concluida la cumbre.

«En una alianza defensiva que existe desde hace 77 años y que se basa en la confianza mutua, una falta de coherencia como esta resulta difícil de soportar a largo plazo», afirmó el Tages-Anzeiger.

«Trump no considera que Rusia represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, ni cree que la seguridad de Europa redunde en el interés nacional de Estados Unidos», añadió.

No obstante, el periódico también destacó un cambio en la respuesta europea. El continente ya no contempla con tanta alarma la posibilidad de que Estados Unidos retire su financiación y su apoyo militar.

En su lugar, se está preparando para una «OTAN 3.0», en la que los países europeos refuercen sus propias capacidades de defensa para reducir su dependencia del material militar estadounidense.

«Los europeos también están empezando a asumir que, en el futuro, podrían depender más de Ucrania que de los estadounidenses para defenderse de Rusia.»

Sin embargo, desvincularse de la disuasión nuclear estadounidense o sustituir las capacidades de mando y reconocimiento que Estados Unidos ha desarrollado durante décadas no será una tarea sencilla. «Los años de transición podrían resultar peligrosos», advierte el Tages-Anzeiger.

Tages AnzeigerEnlace externo (alemán, con suscripción)

SRF Enlace externo(alemán)

Los precios del petróleo y del gas se han disparado durante el conflicto de Oriente Medio Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved

Cada día que pasa de conflicto en Oriente Próximo añade nuevas dificultades a la economía mundial. La reciente escalada de las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz ha impulsado el precio del petróleo y ha incrementado las probabilidades de que los tipos de interés sigan aumentando.

Los medios de comunicación suizos culpan en gran medida a Estados Unidos. «El enfoque errático, casi irracional, de aplicar premios y castigos que están utilizando actualmente no conducirá a ninguna parte», escribe el antiguo diplomático de la ONU Paul-Henri Arni en Le Matin Dimanche.

«Este va a ser un verano largo y caluroso. Los precios del crudo han aumentado, ya que ahora se tardará aún más en normalizar las exportaciones de petróleo procedentes de la región del Golfo», pronostica la Neue Zürcher Zeitung.

«No hay forma de evitarlo: una vez abierta la caja de Pandora, solo puede cerrarse con un esfuerzo enorme. Cuanto más retrasen las partes en conflicto la resolución de la situación, mayor será la factura».

Para 24heures, el conflicto representa «un estado de incertidumbre permanente para la economía. Está alimentando las presiones inflacionistas y podría llevar al Banco Central Europeo a volver a subir los tipos este año. Si entramos en otro periodo de elevada tensión, existe el riesgo de que vuelva a afectar al ánimo de los hogares y, por tanto, al consumo».

Pero, tras haber identificado los síntomas (el estrecho de Ormuz) y la causa del problema (Estados Unidos), los periodistas suizos se muestran menos seguros a la hora de proponer una solución antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

La NZZ está convencida de que Trump culpará a las grandes compañías petroleras cuando estas anuncien sus beneficios extraordinarios a finales de julio. Sin embargo, según Paul-Henri Arni en Le Matin Dimanche, una solución concreta y duradera podría tardar años en llegar.

«Dado que los iraníes tienen más tiempo de su lado que el presidente Trump, es poco probable que esta guerra termine antes de que abandone la Casa Blanca», afirma.

Le Matin DimancheEnlace externo (francés)

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Aumenta el temor a que estalle la burbuja de la IA Keystone-SDA

«En estos momentos, los mercados financieros están realizando una apuesta masiva por la inteligencia artificial», declara la radiotelevisión pública suiza SRF. Las personas inversoras consideran que la IA es el próximo gran fenómeno. Pero «existen dudas legítimas al respecto».

La Neue Zürcher Zeitung también se muestra preocupada por los miles de millones ingentes que Wall Street está destinando a una tecnología aún no demostrada. El periódico recuerda las burbujas de las empresas puntocom y del mercado inmobiliario de principios del milenio.

«Pero esta vez todo es diferente. Y probablemente peor», afirma. «¿Qué precio acabaremos pagando por nuestra euforia en el casino de la IA? ¿Y podremos siquiera permitírnoslo?»

Ambos medios señalan los enormes niveles de deuda que están inflando la burbuja, un fenómeno que conecta el mercado de bonos, el capital privado y otras fuentes de financiación menos transparentes. Los gigantes tecnológicos estadounidenses incluso están entrelazando sus inversiones al inyectar enormes fortunas en los proyectos de empresas rivales.

«Si la burbuja estalla, la economía podría pasar años dedicada a reducir la deuda», escribe la NZZ.

El pánico en los mercados financieros podría desencadenarse fácilmente por unos resultados empresariales decepcionantes o por el retraso en el lanzamiento de un producto, advierte la SRF.

«El potencial de una caída es hoy mucho mayor que en 2000 o en 2008. Esto se debe a que el mercado financiero estadounidense es ahora mucho más grande y complejo que entonces. Y en él está depositada la riqueza de muchas personas estadounidenses. Y también la de muchas personas extranjeras».

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Traducido del inglés por José Kress

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