Cárteles mexicanos ven en el Mundial una oportunidad; Suiza estudia abandonar su cooperación en América Latina y Argentina quiere atraer a la IA

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Los desafíos que plantea la influencia de los cárteles durante el Mundial, la posible retirada de la cooperación suiza y la apuesta de Argentina por convertirse en un centro mundial de la inteligencia artificial han llamado la atención de la prensa suiza esta semana. Los medios helvéticos analizan estos temas como parte de debates más amplios sobre seguridad, desarrollo e innovación en América Latina.

Un oficial de la Guardia Nacional se encuentra frente a un estadio del Mundial en Guadalajara, México, este martes. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

El mundial vuelve a ser noticia una semana más. La prensa suiza ha analizado, entre otros aspectos, el impacto que la celebración del Mundial de fútbol de 2026 puede tener en México, un país que sufre desde hace décadas con la violencia de los cárteles. El diario 24 Heures aborda esta cuestión a través de una entrevista con el analista David Mora, especialista en crimen organizado, y analiza cómo las organizaciones criminales se adaptan a los grandes acontecimientos internacionales.

Según explica el experto, los cárteles tienen interés en que el torneo se desarrolle con normalidad porque también se benefician del dinamismo económico que genera. El periódico destaca que estas organizaciones han extendido su influencia mucho más allá del narcotráfico y obtienen ingresos de sectores tan diversos como la agricultura, la minería, el turismo, la hostelería o los servicios. Desde esta perspectiva, 24 Heures subraya que la llegada de millones de visitantes y las importantes inversiones asociadas al Mundial podrían traducirse también en un crecimiento de la economía ilegal. El diario advierte así de que los grupos criminales deben entenderse cada vez más como actores económicos que buscan maximizar beneficios antes que como organizaciones movidas por objetivos políticos.

Al mismo tiempo, el rotativo, editado en Lausana, pone el foco en las limitaciones de la estrategia de seguridad aplicada por las autoridades mexicanas durante las últimas dos décadas. David Mora sostiene que la militarización no ha conseguido reducir el poder de los cárteles, que hoy cuentan con más recursos, presencia territorial e influencia política que en el pasado. 24 Heures destaca especialmente las acusaciones de corrupción que afectan a distintos niveles de la administración pública y presenta esta connivencia entre crimen organizado y poder político como una de las principales causas de la persistencia del problema. En su lectura, el diario suizo interpreta que el verdadero desafío para México no será garantizar la seguridad durante las semanas del Mundial, sino afrontar las debilidades estructurales que permiten a los cárteles mantener su influencia en amplias zonas del país.

Fuente: 24 heuresEnlace externo en francés, con suscripción

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El ministro de Economía, Guy Parmelin, en el centro; el ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, a la izquierda; y el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, a la derecha. Keystone / Anthony Anex

Otro punto fuerte de la semana es el debate sobre el futuro de la cooperación internacional helvética, después de que los ministros Ignazio Cassis y Guy Parmelin hayan propuesto nuevos recortes en la ayuda al desarrollo. El diario Tages-Anzeiger interpreta esta iniciativa como un giro político significativo que podría redefinir las prioridades exteriores de Suiza y afectar especialmente a varios países de América Latina.

Según explica el Tages-Anzeiger, los ministros Cassis y Parmelin plantean retirar completamente la cooperación suiza de Colombia, Perú y Venezuela, además de otros países de África y Eurasia, con el objetivo de ahorrar unos 100 millones de francos a partir de 2029. El periódico advierte de que la propuesta llega después de que el Parlamento ya haya reducido de forma considerable los fondos destinados a la cooperación internacional y haya desviado recursos hacia la ayuda a Ucrania. Desde esta perspectiva, el diario zuriqués presenta el proyecto como una nueva fase de repliegue de la presencia suiza en el exterior, especialmente relevante para América Latina, una región donde Suiza dejaría de tener programas de desarrollo activos.

El periódico también pone el foco en la justificación política de los recortes. Destaca que el Gobierno argumenta la necesidad de destinar más recursos a defensa y de orientar la cooperación hacia objetivos más ligados al control migratorio y la ayuda humanitaria de emergencia. Sin embargo, el Tages-Anzeiger cuestiona algunos fundamentos de esta estrategia y subraya las críticas surgidas incluso dentro de sectores próximos al Gobierno. El diario concede especial relevancia a las advertencias del exsenador liberal Felix Gutzwiller, quien considera que abandonar proyectos en países con importantes desafíos de desarrollo puede debilitar la contribución suiza a la estabilidad internacional. En su lectura, el periódico sugiere que los beneficios estratégicos y diplomáticos de la cooperación están siendo infravalorados en el actual debate político.

Fuentes: Tages Anzeiger Enlace externoen alemán, con suscripción

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El presidente de Argentina, Javier Milei. Keystone

Otro país que ha llamado la atención a la prensa suiza esta semana es Argentina. En este caso por convertirse en un polo mundial de la inteligencia artificial mediante una política de desregulación prácticamente total. El diario Le Temps interpreta esta iniciativa como una estrategia tan ambiciosa como controvertida, que sitúa al país en dirección opuesta a la tendencia reguladora adoptada por buena parte de las economías desarrolladas.

Según explica Le Temps, el presidente argentino Javier Milei ha propuesto un marco legal destinado a atraer a las grandes compañías de inteligencia artificial mediante ventajas fiscales, libertad regulatoria y nuevas figuras jurídicas adaptadas a esta tecnología. El periódico de Ginebra destaca que el plan contempla incluso la creación de sociedades gestionadas por inteligencia artificial, una idea que busca diferenciar a Argentina de otros países que avanzan hacia una supervisión más estricta del sector. Desde la perspectiva del diario, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para convertir al país en un destino privilegiado para inversiones tecnológicas multimillonarias y situarlo en una posición destacada dentro de un mercado en plena expansión.

Sin embargo, Le Temps pone el foco en los riesgos y las incógnitas que acompañan esta propuesta. El diario advierte de que el proyecto todavía debe superar el trámite parlamentario y subraya la preocupación de la oposición y de diversos expertos por sus posibles efectos sobre la privacidad, la protección de datos y la responsabilidad legal. El periódico concede especial relevancia a las advertencias del historiador Yuval Noah Harari, quien alerta de las consecuencias de otorgar personalidad jurídica a entidades controladas por inteligencia artificial. En su lectura, Le Temps presenta el debate argentino como un experimento político y económico con implicaciones que trascienden las fronteras del país y que podría influir en futuras discusiones regulatorias en América Latina y el conjunto del mundo hispanohablante.

Fuentes: Le TempsEnlace externo en francés, con suscripción

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Revisado por Patricia Islas

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