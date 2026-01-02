Cuatro testigos describen el caos vivido en Crans-Montana

Un incendio mortal se desató en el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en las primeras horas del 1 de enero, causando la muerte de 40 personas y dejando heridas a otras 119, muchas de ellas adolescentes.

Varias horas después, la televisión pública suiza, hermana de Swissinfo, recopiló cuatro testimonios sobre el caos, el humo, el pánico y las huidas desesperadas del bar en fuego. Un padre de familia narra cómo su hijo adolescente fue rechazado de ingresar al local minutos antes de que el fuego envolviera el popular bar de la estación de esquí en el sur de Suiza.

