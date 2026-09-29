¿Deja Suiza de ser neutral?
En la prensa internacional sorprende el resultado del referéndum que pretendía una neutralidad más estricta. Desde la distancia se lee como un rechazo a la neutralidad. Sin embargo, la realidad política es distinta.
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