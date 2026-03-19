Democracia en Estados Unidos bajo presión, el petróleo como arma y creer en el apocalipsis

Keystone

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

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¿Cree usted que el mundo se acabará durante su vida? Al parecer, un tercio de los estadounidenses sí lo cree, pero el hecho de que apoyen tomar medidas drásticas para evitarlo depende de varios factores.

Participantes en una manifestación a favor de la democracia frente a la finca Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida, el pasado mes de julio. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desmantelando la democracia a un ritmo sin precedentes, según el radiodifusor público suizo SRF, que analiza un informe internacional anual sobre democracia. «Las elecciones intermedias de noviembre pueden detener esto… o acelerarlo», afirma.

«En ningún lugar se está desmantelando la democracia tan rápida y completamente como en Estados Unidos», escribió SRF el martes, el día en que el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó su informe anual sobre la salud de la democracia en el mundo.

«Las condiciones generales para una democracia funcional se están deteriorando en diversos frentes en EE. UU.», señaló SRF en un análisis desalentador. «El control del poder por parte del parlamento es prácticamente inexistente: Trump gobierna por decreto y el Congreso y el Senado no hacen nada para contrarrestarlo. Los derechos civiles y la igualdad ante la ley han retrocedido al nivel de finales de los años 60. La libertad de expresión está en su nivel más bajo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial».

El portal suizo de noticias Watson señaló que Estados Unidos había perdido su estatus histórico como democracia liberal, por primera vez en más de 50 años.

Cabe decir, sin embargo, que EE. UU. no está solo en el retroceso democrático. «Nunca antes tantos países se habían autocratizado al mismo tiempo como en los últimos años», afirmó Watson el miércoles. «Mientras que en 2005 se identificó una tendencia hacia la autocratización en 12 países, para 2025 este número había aumentado a 44». De estos, cinco están en Europa: Italia, Reino Unido, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia.

SRF considera que las posibilidades de que los demócratas reviertan la mayoría republicana en las elecciones de otoño son buenas, al menos en el Congreso. Pero advirtió que hay señales crecientes de que Trump quiere controlar las elecciones intermedias. SRF citó a Gréta Bedekovics, directora del progresista Center for American Progress: «Existen grandes preocupaciones sobre si las elecciones de 2026 serán libres y justas. Estamos viendo esfuerzos muy evidentes, incluyendo la presencia de la policía federal o incluso del ejército en los centros de votación, para disuadir a la gente», dijo.

SRF concluyó que, por lo tanto, las elecciones intermedias representan también una oportunidad importante para que EE. UU. se afirme como democracia y frene la autocratización. «La experiencia en otros países muestra que las primeras elecciones tras el inicio de un proceso de autocratización son las más importantes para revertir la tendencia».

SRF Enlace externo analysis (alemán)

Repostando en Nueva York la semana pasada. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Donald Trump quería una victoria rápida contra Irán, pero pasó por alto el hecho de que su adversario podía usar el petróleo como arma, señala el diario suizo Tages‑Anzeiger.

«Lo que le está sucediendo ahora al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece casi irreal», escribió el diario de Zúrich el lunes. «Ha iniciado una guerra contra Irán sin considerar que la República Islámica podría usar el petróleo como arma. Por su propia admisión, el equipo de Trump no se preparó para la obvia posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz y, de ese modo, detuviera una quinta parte del suministro mundial. Ahora exige que los socios de la OTAN ayuden a asegurar el estrecho. Amenaza a la alianza con un ‘futuro muy malo’ si los aliados no siguen sus órdenes».

«¿Quién podría haber imaginado que un paso marítimo de 33 kilómetros de ancho entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán desestabilizaría tanto a la América de Donald Trump?», preguntó Le Temps el martes.

«El pánico en la Casa Blanca es tal que Donald Trump, que ha despreciado a los miembros de la OTAN y de la Unión Europea desde que regresó al Despacho Oval, ahora suplica su ayuda para garantizar el tránsito bajo escolta militar por el estrecho de Ormuz», continuó el diario de Ginebra. «Pero formar una coalición, como hizo George H. W. Bush durante la primera guerra del Golfo, requiere planificación previa, no posterior. Los países europeos tienen razón al rechazar tal solicitud: para evitar ser arrastrados a una guerra sin objetivo y sin fin a la vista. Y por dignidad».

Las consecuencias también afectan al presidente estadounidense en el ámbito interno, según el Tages‑Anzeiger. «Trump se ha felicitado a sí mismo por reducir los precios y lograr que EE. UU. sea ‘energéticamente independiente’ por primera vez en décadas. No mediante la expansión de las energías renovables, hacia las que Trump solo siente desprecio, sino gracias a la producción desenfrenada de petróleo y gas en su propio país. Sin embargo, ahora está claro que la comprensión que tiene Trump de la independencia energética es engañosa. Es cierta en la medida en que EE. UU. produce más energía de la que consume. Pero sus refinerías aún necesitan crudo importado, lo que significa que el país no está desligado de los mercados petroleros mundiales ni de sus interrupciones», escribió el periódico.

«Por eso los automovilistas estadounidenses ahora deben pagar más, y la gasolinera se está convirtiendo en el rival más duro de Trump. En la bomba, sus conciudadanos recuerdan que fue elegido con la promesa de precios más bajos. Sus seguidores esperan que venza a la inflación, no a Irán».

Le Temps señaló que la gasolina en EE. UU. cuesta ahora un promedio de 3,72 $ (2,92 CHF) por galón (3,78 litros), un aumento del 25 % desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. «Si la subida continúa, los republicanos perderán seguramente las elecciones intermedias de noviembre».

Un rayo cae sobre Chicago en agosto de 2024. Chicago Sun-Times

¿Apocalipsis ahora? Un de cada tres estadounidenses cree que el mundo se acabará durante su vida, informa el diario Tages-Anzeiger. Las personas profundamente religiosas piensan esto tanto como los ciudadanos seculares, pero ¿cómo influye esto en sus ideas y acciones?

La creencia en el inminente fin del mundo está tan extendida que representa «un punto de acuerdo inesperado en el polarizado clima de Estados Unidos», escribieron los autores de un estudio en la Universidad de Columbia Británica. Esta visión une «comunidades muy diferentes, incluidos predicadores pentecostales, científicos nucleares, activistas por el cambio climático, cultos OVNI, preparadores rurales del fin del mundo e ingenieros de inteligencia artificial».

Según el Tages-Anzeiger, «la creencia en el apocalipsis ya no es, por tanto, un privilegio religioso: la comunidad científica también es una de las voces de alerta más fervientes».

El diario de Zúrich señaló que, mientras estudios previos habían establecido el «vínculo obvio» de que las personas que esperan que el mundo termine pronto se preocupan menos por cómo quieren dar forma al futuro —porque ese futuro pronto dejará de existir—, el análisis de los datos de casi 3.500 participantes en el estudio actual reveló «un panorama más complejo».

En pocas palabras, las personas que ven influencias humanas como el detonante son más propensas a apoyar medidas drásticas que quienes creen en causas sobrenaturales.

Sin embargo, los datos también mostraron que si los participantes asociaban sentimientos positivos con el supuesto desastre inminente, eran más propensos a respaldar medidas extremas para evitarlo. «Un hallazgo inicialmente confuso», admitió el Tages-Anzeiger. «Después de todo, la perspectiva del fin del mundo solo genera buenas sensaciones si algo mejor espera al final —el paraíso o algo similar».

Entonces, ¿de dónde surge la motivación para prevenirlo? Una posible explicación, según los psicólogos, es que son principalmente las personas radicales quienes dan la bienvenida al fin del mundo. «Y los radicales», concluyó el Tages-Anzeiger, «tienden a estar a favor de medidas radicales, independientemente de si el paraíso llega o no».

Tages-Anzeiger Enlace externo (alemán, solo con suscripción)

La próxima edición se publicará el jueves 26 de marzo. ¡Nos vemos entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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