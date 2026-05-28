Desorden demócrata, mega-OPIs y el papa arremete contra Silicon Valley

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes noticias de EE. UU.: una de política, una de finanzas y una de ciencia.

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Thomas Stephens Escribo artículos sobre la comunidad suiza en el mundo y sobre particularidades helvéticas, así como boletines informativos. También traduzco y edito artículos para la redacción en inglés y hago locuciones para vídeos. Nacido en Londres, tengo un título en Alemán/Lingüística y fui periodista en The Independent antes de mudarme a Berna en 2005. Hablo los tres idiomas oficiales de Suiza y disfruto viajar por el país y practicarlos, sobre todo en pubs, restaurantes y heladerías. Otros idiomas: 3 English en Democrat disarray, mega-IPOs, and the pope takes a pop at Silicon Valley original leer más Democrat disarray, mega-IPOs, and the pope takes a pop at Silicon Valley

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¿Qué tan inútiles deben ser los demócratas para permitir que Donald Trump gane la presidencia dos veces? Mucha gente me ha hecho esa pregunta. Por su parte, el Partido Demócrata acaba de publicar los resultados de una autopsia sobre la derrota de Kamala Harris en 2024. El periódico ginebrino Le Temps no quedó impresionado y afirmó que el propio informe revelaba el “desorden” del partido.

El juego de las culpas: ¿Hasta qué punto se debió la derrota de los demócratas en 2024 al expresidente Joe Biden, que aparece aquí en la foto tomada en febrero? Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

A menos que los demócratas logren reorganizarse, y aprender de sus errores, los donantes y los votantes van a abandonarlos, advierte Le Temps de Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser extremadamente impopular —ahí están la guerra contra Irán, la inflación galopante y una administración incompetente y caótica—, pero ha logrado asegurar victorias para todos «sus» candidatos en las recientes primarias republicanas, escribió Le Temps en un editorial publicado el viernes.

«Las consecuencias de estas “victorias” son claras», explicó el diario. «El Grand Old Party ya no se parece a la gran fuerza política que alguna vez fue. Se ha convertido en poco más que un vehículo para Donald Trump. En el Congreso, donde tiene mayoría, ha abdicado completamente de su papel como contrapeso de la Casa Blanca».

Le Temps señaló que, ante la ceguera ideológica de los republicanos, podría pensarse que los demócratas tienen el camino despejado de cara a las elecciones legislativas de noviembre. «Pero no parecen saber cómo aprovecharlo. Un episodio reciente demuestra que el Partido Demócrata no ha aprendido las lecciones de la aplastante derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y es incapaz de hacer autocrítica».

Se trataba del informe de «autopsia» destinado a identificar las razones de la derrota demócrata. Finalmente publicado el jueves tras múltiples retrasos, ofrece una imagen poco favorecedora del partido, según Le Temps, que afirmó que el documento de 192 páginas no abordaba algunos de los elementos centrales del fracaso demócrata: la edad de Joe Biden y su deseo de presentarse a un segundo mandato; la crisis en Gaza e Israel, que estuvo en el centro de las divisiones entre los demócratas y el electorado; la ausencia de unas verdaderas primarias para nominar al candidato presidencial, entre otros temas. «La autopsia en cuestión no es en absoluto una introspección. Más bien revela el desorden del partido», afirmó el periódico ginebrino.

«En un momento en que el espíritu bipartidista que hacía funcionar la democracia estadounidense se ha hecho añicos y el sistema bipartidista estadounidense está paralizado, los demócratas harían bien en hacer algo más que señalar los excesos reales y desconcertantes de la administración Trump. El anti trumpismo por sí solo no es un argumento capaz de convencer a una gran parte de la población. Necesitan una verdadera visión de sociedad que conecte con los estadounidenses inquietos por la incertidumbre económica, el mercado laboral y el rápido ritmo del cambio tecnológico, además de una creciente brecha entre los ultrarricos y una clase media cada vez más precaria».

La situación es urgente, concluyó Le Temps. «Más allá de la guerra ultrapartidista que se libra sobre la redefinición de los distritos electorales antes de la votación de noviembre, los demócratas deben actuar antes de que sus donantes —actualmente muy escépticos— y un electorado altamente fragmentado den la espalda al partido».

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La Bolsa de Nueva York. Keystone

«Bienvenidos a la dictadura de los fundadores», declaró el NZZ am Sonntag. Las «mega-OPI» de empresas como SpaceX y Anthropic significan el fin del principio de «una acción, un voto», afirmó el diario.

Este año no menos de tres OPI (ofertas públicas iniciales) de primer nivel se perfilan en el horizonte: SpaceX, Anthropic y OpenAI.

«Esto transformará los mercados financieros», escribió el periódico zuriqués NZZ am Sonntag. «La insostenible estructura que Google y Meta introdujeron durante sus salidas a bolsa probablemente terminará consolidándose: la existencia de dos tipos de accionistas. Los fundadores, que poseen derechos de voto desproporcionadamente mayores, y los accionistas ordinarios, que en la práctica no tienen voz ni voto. Las acciones de Elon Musk en SpaceX, por ejemplo, otorgan diez veces más derechos de voto. El principio de “una acción, un voto” ha muerto».

Los fundadores quieren conservar el poder absoluto, señaló el NZZ am Sonntag, «aunque están encantados de recaudar capital de las masas, demasiado ingenuas para comprender su gran visión. Bienvenidos a la dictadura de los fundadores».

Pero el periódico advirtió que estas tres mega-OPI también tendrán consecuencias a corto plazo. Para empezar, estas salidas a bolsa actúan como una «aspiradora de liquidez»: las empresas corrientes que también buscan captar nuevo capital este año lo tendrán difícil. «Es probable que otros inversores que quieran apostar por el tema dominante de la IA también tengan que desprenderse de determinadas acciones o incluso de sectores enteros para poder invertir en SpaceX o Anthropic».

Este efecto de desplazamiento también se está produciendo en el mercado de bonos, añadió el diario, explicando que el gobierno de Estados Unidos mantiene enormes déficits presupuestarios incluso en tiempos de bonanza económica y necesita asumir cientos de miles de millones de dólares en nueva deuda.

«No me preocupa que estalle la burbuja de la IA», escribió el periodista. «Me preocupa que el mercado de bonos nos explote en la cara».

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

El papa León XIV, nacido en Chicago, saluda al cofundador de Anthropic, Christopher Olah, durante la presentación de su primera encíclica en la Ciudad del Vaticano el 25 de mayo. Keystone

«¿Qué puede decirnos un papa sobre la inteligencia artificial? ¿El jefe de una institución cuasi monárquica cuyos polvorientos despachos todavía utilizan a veces máquinas de fax? ¿Que anuncia sus “noticias de última hora” mediante señales de humo?», preguntó esta semana el Tages-Anzeiger. «Mucho más de lo que cabría pensar, al parecer».

El lunes, el papa León, en su primera encíclica, instó a los gobiernos a frenar y regular de forma estricta el desarrollo de los sistemas de IA, advirtiendo que estos difunden desinformación, priorizan el conflicto y pueden empujar al mundo hacia una senda de guerra interminable.

«Como estadounidense con un reloj inteligente en la muñeca, comparte una lengua materna y, al menos en parte, un trasfondo cultural con los “tech bros” de Silicon Valley. Estudió matemáticas y es considerado un pensador analítico», escribió el Tages-Anzeiger el miércoles. «Esto hace que su compromiso con la regulación de la inteligencia artificial sea aún más creíble. Y sí, por muy anacrónica y anticuada que pueda parecer a veces la Santa Sede al mundo exterior: en este tema, está muy en sintonía con el presente».

El periódico zuriqués señaló que desde 2016 existe un intercambio regular entre el Vaticano y representantes de Silicon Valley —«un intercambio que algunos desarrolladores de IA desean y reclaman. Al fin y al cabo, ellos mismos no saben exactamente qué tipo de genio han liberado de la botella».

El papa no criticaba la IA en sí, según el Tages-Anzeiger, sino lo que las personas hacen con ella —o más bien, lo que dejan de hacer. «Critica la falta de regulación, la peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos individuos ultrarricos, las amenazas a la democracia y a la verdad, y la reducción del ser humano a meros conjuntos de datos», señaló.

Para la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), la encíclica del papa León contenía «puntos dignos de consideración», aunque consideró que era demasiado hostil hacia el mundo empresarial.

«Para el papa, la IA no es obra del diablo, pero advierte del peligro de la “deshumanización” y pide más regulación —y con razón—», señaló el martes. «Sin embargo, sus exigencias no son del todo convincentes. Sofocarían demasiado la innovación».

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Traducido con IA por José Kress

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