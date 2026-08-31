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Detenido el presunto autor del tiroteo en una fiesta suiza

Tiroteo en Aarau: la policía detiene a un suizo de 43 años.
Tiroteo en Aarau: la policía detiene a un suizo de 43 años Keystone-SDA

La policía ha detenido a un hombre de 43 años de nacionalidad suiza en relación con un tiroteo mortal ocurrido este fin de semana en una 'rave'.

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Detenido el presunto autor del tiroteo en una fiesta suiza
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Keystone-SDA

La policía trabaja bajo la hipótesis de que el ataque del sábado por la noche en Aarau fue obra de un único autor.

El hombre fue detenido en la madrugada del lunes, poco antes de la 1:00 a.m. y es designado como el principal sospechoso.

Aún está en curso la investigación para establecer la secuencia exacta de los hechos, así como las circunstancias y cualquier posible motivo.

La policía, que por el momento no busca a ninguna otra persona sospechosa, dará a conocer más detalles el miércoles.

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