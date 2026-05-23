EE.UU. imputa a Raúl Castro, complicado momento de Javier Milei e investigan a Zapatero

Keystone y SWI swissinfo.ch

7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

La figura de Raúl Castro vuelve al centro del conflicto bilateral. Al mismo tiempo, en Argentina, Javier Milei afronta un creciente desgaste entre escándalos de corrupción y una economía que no termina de estabilizarse. Y en España, las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aumentan la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Raúl Castro Keystone



La prensa suiza continua analizando la situación de Cuba por las palabras de Trump. El medio nau.ch analiza cómo el exmandatario cubano Raúl Castro, pese a su retirada formal de la política, sigue siendo una figura decisiva en la relación entre ambos países y en el equilibrio interno de la isla.

El artículo recuerda que la justicia estadounidense quiere llevar ante los tribunales a Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización de exiliados cubanos, un ataque en el que murieron cuatro personas. Aunque Castro tiene 94 años y ya no ocupa cargos relevantes, nau.ch subraya que continúa siendo una figura de enorme peso político y simbólico en Cuba. El texto repasa su trayectoria histórica junto a Fidel Castro durante la revolución y destaca que aún conserva una gran influencia dentro del ejército y de las estructuras económicas vinculadas al poder militar. También recuerda que fue él quien lideró la etapa de tímido acercamiento con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

La perspectiva del artículo insiste en que la acusación estadounidense no solo tiene un componente judicial, sino también estratégico. Según varios expertos citados, Washington busca aumentar la presión sobre La Habana para forzar reformas políticas y económicas favorables a los intereses estadounidenses. Nau.ch destaca además que cualquier negociación importante con Cuba sigue dependiendo, directa o indirectamente, de la aprobación de Raúl Castro. El medio suizo interpreta que la nueva ofensiva judicial endurecerá todavía más las posiciones de ambos gobiernos y reforzará el discurso nacionalista cubano. La convocatoria de una manifestación de apoyo frente a la embajada estadounidense en La Habana es presentada como una prueba de esa creciente polarización política. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

Más sobre Cuba:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior «En Cuba no aguantamos más» Este contenido fue publicado en Mientras la presión de Washington sobre La Habana domina los titulares, la crisis sistémica en Cuba lleva a la población al límite de lo soportable. leer más «En Cuba no aguantamos más»

El presidente de Argentina, Javier Milei. Keystone

El complicado momento político y económico que atraviesa el presidente argentino Javier Milei. El diario 20 Minutes analiza cómo el desgaste de su imagen pública coincide con varios escándalos de corrupción y con un empeoramiento de la situación económica, pese a los primeros éxitos de su programa de ajuste.

El artículo destaca que Javier Milei llegó al poder con un ambicioso plan de austeridad y liberalización económica que logró reducir drásticamente la inflación en sus primeros meses de mandato. Sin embargo, 20 Minutes explica que la situación ha comenzado a deteriorarse: la inflación vuelve a subir lentamente, el PIB sufrió una fuerte caída y sectores clave como la industria, el comercio y la construcción atraviesan una profunda crisis. El texto subraya además que el desempleo y los bajos salarios se han convertido en las principales preocupaciones en Argentina. La apuesta del Gobierno por un peso fuerte y unos tipos de interés elevados ha ayudado a contener parcialmente los precios, pero también ha debilitado la actividad económica y reducido la competitividad de muchas empresas.

La perspectiva del artículo es especialmente crítica con el desgaste político de Milei. El medio suizo dedica una gran parte del análisis a los escándalos que rodean al presidente y a su entorno, especialmente el caso relacionado con la criptomoneda $LIBRA y las investigaciones sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni. También pone el foco en la creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, después de los ataques públicos de Milei contra periodistas y de las restricciones impuestas a los medios en la Casa Rosada. Aunque los analistas siguen viendo posibilidades de recuperación gracias al auge energético y minero, 20 Minutes advierte de que la estabilidad política y financiera de Argentina sigue siendo extremadamente frágil y que cualquier pérdida adicional de confianza podría desencadenar una nueva crisis. (Fuentes: 20 MinutesEnlace externo, en francés)

Más sobre Milei:

Mostrar más

Mostrar más Milei afirma que el FMI reconoce la «consistencia» de su programa económico en Argentina Este contenido fue publicado en Buenos Aires, 21 may (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este jueves aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, valora la «consistencia» del programa económico de su Gobierno. leer más Milei afirma que el FMI reconoce la «consistencia» de su programa económico en Argentina

José Luis Rodríguez Zapatero Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

La investigación que afecta al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y sus posibles consecuencias para el Gobierno de Pedro Sánchez han sido otra noticia difundida esta semana en la prensa suiza. La radiotelevisión pública suiza SRF analiza cómo este caso de presunta corrupción podría debilitar aún más a una coalición ya sometida a fuertes tensiones políticas y judiciales.

El artículo explica que el centro de la polémica es el rescate público de la aerolínea española Plus Ultra durante la pandemia, una operación financiada con unos 53 millones de euros procedentes de ayudas estatales. Según las acusaciones, Zapatero habría utilizado su influencia para favorecer la aprobación de estas ayudas y formaría parte de una supuesta red dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de dinero. El expresidente niega rotundamente todas las acusaciones y ya ha difundido un vídeo defendiendo su inocencia. SRF recuerda además que Zapatero sigue siendo una figura muy relevante dentro de la izquierda española y mantiene una estrecha relación política con Pedro Sánchez, a quien ha apoyado públicamente en numerosas ocasiones.

La perspectiva de este medio suizo pone el foco en el posible desgaste institucional y político que puede provocar esta investigación. SRF subraya que el peligro para Sánchez no es inmediato, pero sí creciente, especialmente porque la oposición ya exige elecciones anticipadas y porque el presidente afronta además otras investigaciones que afectan a su entorno más cercano. El artículo considera clave la posición de los pequeños partidos que sostienen la mayoría parlamentaria del Gobierno, ya que podrían alejarse de Sánchez para evitar quedar vinculados a posibles casos de corrupción de cara a las próximas elecciones. Aunque Sánchez insiste en continuar y mantiene públicamente su apoyo a Zapatero, el análisis de SRF transmite la sensación de que la estabilidad política del Ejecutivo depende cada vez más de cómo evolucionen las investigaciones judiciales. (Fuentes: SRFEnlace externo en alemán)

Más sobre el caso:

Mostrar más

Mostrar más El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente español Zapatero Este contenido fue publicado en Madrid, 21 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el «líder». leer más El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente español Zapatero

Además, destacamos en esta entrega:

Mostrar más

Mostrar más Demografía ¿Es el voto sobre el límite de población en Suiza un hecho sin precedentes? Este contenido fue publicado en La iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!» pretende obligar al Ejecutivo helvético a adoptar medidas para que la población del país no supere los 10 millones antes de 2050. ¿Se han aplicado políticas similares en otros lugares del mundo? leer más ¿Es el voto sobre el límite de población en Suiza un hecho sin precedentes?

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional Comienza la carrera para dirigir la OMS Este contenido fue publicado en El proceso para dirigir la OMS llega en un momento en que esta agencia de la ONU se enfrenta a recortes presupuestarios, tensiones internas e importantes dudas sobre cuál es su papel. leer más Comienza la carrera para dirigir la OMS

Mostrar más

Mostrar más Frentes de investigación El CERN y su apuesta de 19.000 millones de dólares: ¿realidad o sueño? Este contenido fue publicado en El futuro Colisionador Circular del CERN cuenta con respaldo científico, pero su financiación sigue en el aire. leer más El CERN y su apuesta de 19.000 millones de dólares: ¿realidad o sueño?

Si tiene un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 30 de mayo. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos