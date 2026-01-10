¿EE.UU. al mando de Venezuela?; Petro responde a amenazas; y un futuro político muy incierto

Queridas lectoras y queridos lectores, durante estos días festivos nos han llegado a Suiza importantes noticias desde los países de habla hispana. En esta edición trataré de manera especial las noticias que nos llegan desde Venezuela y todo lo relacionado.

La captura del presidente venezolano por fuerzas especiales estadounidenses llevó al juramento de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha respondido con firmeza a lo que considera «amenazas ilegítimas» de Trump.

Los líderes de la oposición venezolana en Madrid confían en que Estados Unidos pueda desmantelar el aparato de Maduro, pero admiten que el cambio hacia la democracia tomará tiempo.

¿EE.UU. al mando de Venezuela? ¿Qué sabemos?

Agentes de la DEA detienen a Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores. Keystone

En primer lugar repasemos las informaciones recogidas por los medios. Nau.ch hace un resumen de todo aquello que está sucediendo en Venezuela tras la sorprendente intervención militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro.

«La presidenta interina muestra ahora disposición a colaborar con Estados Unidos, invitando a trabajar en una agenda de cooperación dentro del marco del derecho internacional» nau.ch

La prensa suiza ha seguido de cerca los acontecimientos en Venezuela tras la sorpresiva intervención militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro. Según Nau.ch, la captura del presidente venezolano por fuerzas especiales estadounidenses llevó al juramento de Delcy Rodríguez como presidenta interina y a la reelección de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. El medio destaca la condena del gobierno venezolano ante la ONU, denunciando violaciones a la Carta de la ONU y a la inmunidad presidencial, así como las críticas internacionales de Rusia y China, que alertan sobre una amenaza a la legalidad internacional. Mientras tanto, Estados Unidos asume un rol de liderazgo en el país y busca negociar con la nueva administración interina, mientras Maduro y su esposa se declaran inocentes ante la justicia estadounidense.

Nau.ch también subraya las repercusiones económicas y geopolíticas del episodio. La operación estadounidense provocó la muerte de al menos 32 agentes de seguridad cubanos, y Donald Trump ha amenazado a otros países como Colombia e Irán, aumentando las tensiones internacionales. Los mercados reaccionaron con cautela: los precios del petróleo cayeron inicialmente pero se estabilizaron, mientras las bolsas europeas mostraron una respuesta moderada. Además, la administración estadounidense impulsa a sus empresas petroleras a invertir en Venezuela, en un intento por recuperar activos previamente nacionalizados. En este contexto, la prensa suiza refleja tanto la complejidad política y legal del suceso como su impacto económico y estratégico en la región. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

Gustavo Petro responde con firmeza a las amenazas de Trump hacia Colombia

El presidente Gustavo Petro Keystone

En segundo lugar, una noticia que ha resonado mucho en la prensa suiza es la escalada de tensiones entre EE.UU. y Colombia tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

«No soy ni ilegítimo ni un narcotraficante» Afirmación de Gustavo Petro, presidente de Colombia

Según Watson.ch, el presidente colombiano Gustavo Petro ha respondido con firmeza a lo que considera «amenazas ilegítimas» de Trump, publicadas en la red social X, advirtiendo que si Washington actúa contra él o intenta detenerle, «desencadenará al jaguar del pueblo», en referencia al rechazo y la resistencia de la sociedad colombiana. Petro ha llamado a las fuerzas de seguridad a ser leales al país y no a intereses extranjeros, al tiempo que rechaza las acusaciones de estar implicado en el narcotráfico y defiende los esfuerzos de Colombia contra esta actividad ilícita.

El artículo de Watson.ch destaca cómo Trump calificó al Gobierno colombiano de «enfermo» por supuestamente producir cocaína y venderla a Estados Unidos, incluso sugiriendo que una intervención militar podría «sonar bien» para él, un comentario que ha intensificado las tensiones diplomáticas. Petro ha subrayado que su país lucha activamente contra el narcotráfico y ha negado cualquier legitimidad a las acusaciones de Trump, defendiendo la soberanía nacional y la independencia de Colombia frente a posibles injerencias externas. (Fuente: watson.chEnlace externo en alemán)

La oposición venezolana en el exilio reacciona con cautela tras la detención de Maduro

Venezolana en Madrid Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Por último cabe destacar que a los medios suizos les ha llamado la atención el contraste entre la euforia de algunos venezolanos en Madrid y la cautela de muchos otros que consideran que el régimen de Maduro sigue ejerciendo poder a través de su entorno cercano, mientras las promesas de transición democrática dependen de actores externos como Estados Unidos.

«Hasta ahora todo parece un acuerdo entre Trump y el régimen; de una democratización aún nadie ha hablado» Afirmación de Tomás Paez Bravo, sociólogo venezolano en Madrid

Según la NZZ, aunque el presidente electo Edmundo González Urrutia ha lanzado mensajes de esperanza y libertad, la realidad en Venezuela sigue siendo compleja. Como ya hemos visto, Delcy Rodríguez mantiene el control supuestamente supervisada por Washington, y la administración de Trump no reconoce oficialmente al nuevo gobierno opositor. Los líderes de la oposición en Madrid confían en que Estados Unidos pueda desmantelar el aparato de Maduro, pero admiten que el cambio hacia la democracia tomará tiempo y que el papel de la comunidad internacional, así como la política española, añade ambigüedad al proceso.

El artículo también subraya la situación de la comunidad venezolana en España, la mayor de Europa, donde cientos de miles de personas exiliadas siguen los acontecimientos con esperanza y recelo. Muchas lamentan que las tensiones entre la oposición venezolana y la política española dificulten la unidad y retrasen la posibilidad de un retorno seguro. Entre la diáspora prevalece la sensación de incertidumbre, con opiniones que cuestionan si la detención de Maduro llevará pronto a una democratización o si, por el contrario, se trata de un acuerdo temporal entre el régimen y Estados Unidos, dejando el futuro del país aún en manos de decisiones externas. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán)

