El análisis psicológico de la forma de vestir de Trump, agentes de ICE en aeropuertos y sanciones al petróleo de Irán

Keystone

Bienvenidos y bienvenidas a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. Cada jueves analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres temas principales en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

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Thomas Stephens Escribo artículos sobre la comunidad suiza en el mundo y sobre particularidades helvéticas, así como boletines informativos. También traduzco y edito artículos para la redacción en inglés y hago locuciones para vídeos. Nacido en Londres, tengo un título en Alemán/Lingüística y fui periodista en The Independent antes de mudarme a Berna en 2005. Hablo los tres idiomas oficiales de Suiza y disfruto viajar por el país y practicarlos, sobre todo en pubs, restaurantes y heladerías. Otros idiomas: 2 English en Trump’s headwear psychoanalysed, ICE agents at airports, and Iran oil sanctions original leer más Trump’s headwear psychoanalysed, ICE agents at airports, and Iran oil sanctions

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¿Refleja el uso de las gorras «MAGA» una «infantilización generalizada de la sociedad estadounidense», como opinó esta semana un escritor suizo?

Además, el papel poco claro de los agentes de ICE en los grandes aeropuertos de EE. UU. y la flexibilización temporal de las sanciones de Donald Trump sobre el petróleo iraní.

Un agente del ICE vigila a los pasajeros en las largas colas de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta este lunes. Keystone

«El caos es inevitable», suspiró el periódico suizo Blick el martes, al día siguiente de que cientos de oficiales de la controvertida agencia de inmigración ICE comenzaran a desplegarse en aeropuertos de todo el país que están enfrentando escasez de personal.

«Fue solo recientemente que los agentes enmascarados de ICE de Donald Trump estaban sembrando miedo y terror en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses», escribió Blick (ver repaso de prensa anterior). «Desde el lunes, los cazadores armados de migrantes tienen una nueva tarea: proporcionar seguridad en los aeropuertos estadounidenses».

La radiotelevisión pública suiza SRF informó que en los últimos días se han formado largas colas en aeropuertos de todo el país. «Los pasajeros en Atlanta, Houston y Nueva York, por ejemplo, esperaron durante horas el fin de semana para pasar los controles de la TSA y perdieron sus vuelos a pesar de haber previsto tiempo suficiente», señaló el medio el domingo.

La decisión de enviar a ICE a los aeropuertos responde a «un peligroso cuello de botella en el aparato de seguridad estadounidense», explicó Blick. La Transportation Security Administration (TSA), cuyos aproximadamente 65.000 empleados revisan a todos los viajeros en los 450 aeropuertos de Estados Unidos, no ha recibido su salario desde hace 38 días, agregó el periódico. Al igual que ICE, la TSA forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto está siendo bloqueado por los demócratas hasta que se implementen cambios de gran alcance en ICE, incluyendo la eliminación de cubiertas faciales, el fin de detenciones arbitrarias y de perfiles raciales.

«Desde hace más de un mes, los empleados de seguridad aérea han tenido que trabajar sin salario», continuó Blick. «Unos 400 han dejado sus puestos y miles se han ausentado. En el aeropuerto JFK de Nueva York, el viernes el 29 % de los empleados de la TSA se reportaron enfermos. En el aeropuerto regional Hobby de Houston, la cifra llegó al 52 %».

Parte del problema, indicó SRF, es que aún no queda claro qué deben hacer exactamente los oficiales de ICE en los aeropuertos. «Tampoco se sabía inicialmente si serían desplegados en todos los aeropuertos de Estados Unidos o solo en aquellos con colas particularmente largas o condiciones caóticas».

Lo que sí queda claro, según Blick, es que «el caos reina» en los aeropuertos estadounidenses a pocos meses de la Copa del Mundo de fútbol y de las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos. «Horas de espera, colas que llegan hasta los estacionamientos, miles de vuelos perdidos. Parece una mala broma que precisamente los controvertidos agentes de ICE deban aliviar la situación».

El estrecho de Ormuz, por el que se transporta el 20 % del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Keystone

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizó durante 30 días las sanciones sobre el petróleo iraní para aliviar las presiones en el suministro energético. Según un periódico suizo, esta decisión pone de relieve el talón de Aquiles de Trump.

«Si hacía falta una prueba de que esta guerra se ha escapado del control de la administración Trump, ahora está ahí», escribió el Tages-Anzeiger el domingo. «La decisión de flexibilizar las sanciones muestra desesperación, quizá incluso pánico. Si Trump no logra controlar los precios del petróleo y el gas, el electorado no se lo perdonará».

El periódico de Zúrich recordó a sus lectores que, apenas unos días antes, Trump había ridiculizado el acuerdo nuclear de 2015 con Irán de Barack Obama —«quizá el peor acuerdo que he visto»—, que incluía el alivio de sanciones y permitía a Irán acceder a activos bloqueados. A cambio, Irán debía limitar el enriquecimiento de uranio y permitir inspecciones. «Trump terminó con ese acuerdo, prefiriendo resolver los problemas por medios militares. Sin embargo, tras tres semanas de guerra, el presidente estadounidense se ve ahora obligado a flexibilizar sanciones contra un adversario en guerra, sin obtener nada a cambio».

El martes, el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) señaló que, al flexibilizar las sanciones sobre el petróleo iraní, Trump había puesto de relieve la mayor vulnerabilidad de EE. UU.: «Militarmente, Estados Unidos es muy superior a Irán. Sin embargo, el talón de Aquiles de Trump es la economía. Las consecuencias económicas de la guerra siempre se han considerado un riesgo difícil de calcular. La expectativa del gobierno de que Irán no respondería bloqueando el estrecho de Ormuz —por donde se transporta el 20 % del petróleo y gas natural licuado del mundo— era ingenua».

El precio del petróleo había subido más de un 50 % desde el inicio de la guerra, según la NZZ, por lo que Trump intentaba revertir la tendencia con anuncios diarios en su plataforma Truth Social. «Pero al hacerlo, a menudo se contradice a sí mismo, provocando subidas y bajadas vertiginosas en los precios».

«Un momento Trump ve el fin de la guerra acercándose; al siguiente, ordena el envío de miles de tropas de élite al Golfo. Un momento lanza un ultimátum a los mulás para despejar el estrecho de Ormuz, amenazando con bombardear centrales iraníes; dos días después, extiende el ultimátum cinco días más, alegando que hubo conversaciones positivas con Irán —una afirmación que Irán negó de inmediato».

En los mercados de petróleo y gas, este vaivén no calma las tensiones, sino que genera mayor incertidumbre, señaló la NZZ. «El aumento de los precios, sobre todo del petróleo, se convierte en un problema político para Trump, porque sus consecuencias afectan a Estados Unidos y, por tanto, a sus votantes. El alza encarecerá otros bienes y alimentará la inflación. Esto no agradará a parte del movimiento MAGA y reduce las posibilidades de Trump en las elecciones de medio término este otoño».

«Trump quería asegurar su legado en Irán», concluyó el Tages-Anzeiger. «Quería pasar a la historia como un presidente que logró algo grande. Algo que nadie antes de él se había atrevido a hacer. Quizá pase a la historia… como un presidente que hizo algo muy estúpido».

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

Donald Trump rinde homenaje al ataúd cubierto con la bandera de un soldado estadounidense fallecido en Kuwait, en la Base Aérea de Dover, el 7 de marzo. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Un psicoanálisis de la gorra de Trump» fue el titular llamativo de un artículo en Le Temps el lunes. Metin Arditi, escritor suizo y Enviado Especial de la UNESCO para el Diálogo Intercultural, opina que este accesorio hace que el presidente estadounidense parezca un «adolescente envejecido prematuramente».

«La gorra de béisbol tiene un lado simpático —o patético», escribió Arditi en su columna semanal, en la que se queja de aquello que le irrita. Todo depende, dijo, de si la lleva «un chaval de Brooklyn, hacia atrás (desafiando al mundo adulto), o un robusto casi octogenario, caminando con dificultad y adelantando la cabeza».

Arditi señaló que las gorras de Trump, al menos las más conocidas, vienen en dos variedades. Está la roja «MAGA» —«ahora un símbolo de la ideología trumpista»— que llevan por todas partes los seguidores del presidente, revelando, según Arditi, «una infantilización generalizada de la sociedad estadounidense».

Y luego está la blanca, bordada con «USA» en letras doradas, que Trump llevó el 7 de marzo en la Base Aérea de Dover, al recibir los restos de los seis primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra en Irán. «La costumbre dicta que, en tales circunstancias, se debe quitar la gorra. Esto fue así para todos los civiles presentes en la ceremonia. Al mantener su gorra puesta en medio del acto, el señor Trump dio la patética imagen de un adolescente envejecido prematuramente».

Arditi observó que en su reportaje tardío, Fox News, «históricamente aliado del señor Trump», reemplazó las imágenes del presidente con gorra por fragmentos de otro informe en el que aparecía sin ella —«antes de disculparse en directo por haber mezclado los videos ‘inadvertidamente’».

«No está lejos el día en que el hombre más poderoso del planeta lleve su gorra hacia atrás», concluyó.

Le Temps Enlace externo(francés, con suscripción)

La próxima edición se publicará el jueves 2 de abril. ¡Hasta entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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