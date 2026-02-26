El banco suizo Edmond de Rothschild sigue de cerca los vínculos con Epstein

Edmond de Rothschild-VR supervisa la situación tras los informes sobre Epstein. Keystone-SDA

El banco Edmond de Rothschild analiza los vínculos de su CEO Ariane de Rothschild con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El gestor de patrimonios con sede en Ginebra reporta continuas entradas de nuevo capital.

Desde la publicación de los documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), los directores del banco han actuado «de manera rápida y responsable» para proteger los intereses de clientes, empleados y accionistas, indicó la entidad.

La junta directiva, presidida por Yves Perrier, está trabajando ahora en estrecha colaboración con los ejecutivos para garantizar un «seguimiento independiente, coordinado y exhaustivo de la situación».

El nombre de Ariane de Rothschild aparece en varias ocasiones en los «archivos Epstein» del DoJ, publicados a principios de enero. Según la correspondencia por correo electrónico difundida en línea, los vínculos entre ambos comenzaron a nivel profesional en 2013. Se dice que el empresario estadounidense se convirtió gradualmente en asesor estratégico y confidente.

Tras la publicación de estos documentos, el banco señaló que Ariane de Rothschild se reunió con Epstein varias veces entre 2013 y 2019 «en el curso de sus actividades normales dentro del grupo». Sin embargo, ella no tenía «conocimiento del comportamiento personal de Epstein».

Miles de millones en nuevo capital

Mientras tanto, el banco privado continuó su crecimiento el año pasado. Registró entradas netas de nuevo capital por alrededor de 10.000 millones de francos suizos en 2025, lo que eleva las entradas netas de los últimos tres años a unos 25.000 millones de francos suizos.

Desde comienzos de año, han ingresado otros 5.000 millones de francos suizos netos, lo que sitúa los activos bajo gestión en un nivel récord de más de 200.000 millones de francos suizos. Según el banco, las entradas se han mantenido sólidas incluso después del 30 de enero.

La entidad anunció que dará a conocer cifras detalladas «en breve».

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

