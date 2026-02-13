El cohete Ariane 6 despega con participación suiza

El cohete europeo Ariane 6 ha despegado con éxito gracias a cuatro propulsores. Keystone-SDA

El cohete europeo Ariane 6 ha sido enviado al espacio por primera vez con cuatro propulsores. La nave despegó desde el centro espacial europeo en Kourou, en la Guayana Francesa, el jueves. Ariane 6 también cuenta con participación suiza.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

2 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Ariane 6 rocket lifts off with Swiss participation leer más Ariane 6 rocket lifts off with Swiss participation

Deutsch de Europäische Ariane-6-Rakete hebt erstmals mit mehr Kraft ab original leer más Europäische Ariane-6-Rakete hebt erstmals mit mehr Kraft ab

El lanzamiento pudo seguirse en una transmisión en directo de la Agencia Espacial Europea. A bordo del cohete viajaban 32 satélites del proyecto Leo de la gigante de internet Amazon, una red de internet por satélite que aún está en construcción.

Se trata del sexto vuelo de Ariane 6, pero ha sido la primera vez que se ha utilizado su configuración más potente con cuatro propulsores. Anteriormente, el cohete había volado solo con dos propulsores.

Los propulsores son los motores situados a los lados del cohete que proporcionan el empuje necesario para acelerarlo durante el despegue. Con cuatro propulsores, el cohete puede llevar 21,6 toneladas de carga a la órbita terrestre baja; con dos, solo 10,3 toneladas.

Participación suiza

Suiza también ha estado involucrada en el exitoso transporte de los satélites al espacio: la empresa ApcoTechnologies, con sede en el cantón de Vaud, fabricó una pieza para la fijación y la tapa del propulsor. Además, las puntas de los cohetes Ariane 6 son producidas por Beyond Gravity en Emmen, cantón de Lucerna.

Los 32 satélites Leo se alojan en esta punta, donde permanecen protegidos hasta llegar al espacio. En este lanzamiento, la punta medía 20 metros de altura y tenía un diámetro de 5,4 metros.

Este cohete es, por tanto, el Ariane 6 más alto hasta la fecha, según anunció la Agencia Espacial Europea antes del despegue. Tras el ensamblaje en la plataforma de lanzamiento del puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, alcanzó 62 metros de altura, aproximadamente la misma altura del Palacio Federal en Berna.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos