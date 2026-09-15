El Consejo de los Estados aprueba el acuerdo con Mercosur
El Consejo de los Estados aprobó el lunes el acuerdo comercial con el Mercosur por 35 votos a favor y 7 en contra. También desbloqueó 517 millones de francos para la agricultura suiza. El tratado vuelve ahora al Consejo Nacional, donde había sido rechazado por un estrecho margen.
La partida de 517 millones se distribuirá entre 2028 y 2033. Se trata de un compromiso. El proyecto fracasó en el Consejo Nacional en junio, después de la fuerte oposición de los agricultores.
El sector exigía 880 millones entre 2028 y 2035. Su propuesta fue finalmente rechazada. Posteriormente, el acuerdo fue rechazado por un estrecho margen en la votación final.
La izquierda desempeñó un papel en este fracaso. Votó en contra después de que todas sus propuestas para luchar contra la deforestación y el trabajo forzoso fueran rechazadas. Estas mismas propuestas volvieron a ser rechazadas el lunes en el Consejo de los Estados.
Sin relación con la situación agrícola
El acuerdo alcanzado el año pasado entre la AELC, de la que forma parte Suiza, y el bloque sudamericano Mercosur debería permitir un ahorro de 150 millones de francos al año en derechos de aduana. Las exportaciones suizas se beneficiarán de aranceles favorables.
A cambio, Suiza deberá importar contingentes procedentes de Sudamérica. Llegarán al territorio suizo mayores cantidades de carne y vino procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esto preocupa a los agricultores por el futuro de su actividad y a los defensores del medio ambiente por sus posibles consecuencias para el clima.
Para el ministro de Economía, Guy Parmelin, las dificultades que atraviesa actualmente la agricultura no están relacionadas con el acuerdo comercial con Mercosur. Un acuerdo que, además, beneficia a las exportaciones agrícolas. También asegura que el tratado no provocará un aumento del comercio derivado de la deforestación.
Traducido por José Kress
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