El despido ‘tardío’ de Kristi Noem, la ‘Trumponomía’ y un engaño sobre la gravedad

Bienvenidas y bienvenidos a nuestra revista de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes noticias en EE.UU. – en política, finanzas y ciencia.

¡Asegúrese de llevar botas de plomo el 12 de agosto! Ese es el día en que la Tierra perderá la gravedad durante siete segundos, según un rumor viral que circula en las redes sociales basado en un documento de la NASA «filtrado». La emisora pública suiza RTS investigó cómo esta historia se volvió tan popular.

Kristi Noem en la Cumbre Shield of the Americas celebrada el sábado en Florida. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La semana pasada, tras meses de controversia, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se convirtió en la primera miembro confirmada por el Senado del gabinete de Trump en ser despedida durante este mandato, un cese que el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) consideró «tardío».

«Al final, Kristi Noem se convirtió aparentemente en un problema inaceptable para Donald Trump», escribió Blick el viernes. El día anterior, Trump había agradecido a Noem su trabajo y destacado sus «numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la Frontera!)». Pero a pesar de los elogios, Blick señaló que Trump estaba supuestamente «cualquier cosa menos satisfecho» con Noem últimamente. El diario enumeró entonces algunos de los escándalos en los que Noem se había visto envuelta, entre ellos matar a un cachorro y un contrato publicitario de 220 millones de dólares (170 millones de francos suizos).

Pero la gota que colmó el vaso, según la radio pública suiza SRF, fueron las audiencias de la semana pasada en el Congreso, que abordaron, entre otros asuntos, el fatal tiroteo en enero de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en Minneapolis. Noem fue criticada cuando acusó rápidamente a los dos ciudadanos de estar involucrados en «terrorismo doméstico». SRF señaló el viernes que «no ha retractado esta descripción. Tampoco ha habido ninguna disculpa».

«La nominación de Noem como miembro del gabinete fue un error de juicio del presidente Trump», dijo el NZZ en un editorial. «Le asignó a la excéntrica lealista la responsabilidad de implementar su política migratoria, el asunto interno más importante de su presidencia. Una vez en el cargo, pareció desatada. A los agentes de la policía de inmigración se les dio prácticamente carta blanca para cumplir sus cuotas de arrestos. Trump lo toleró, hasta que estalló el caos en Minneapolis».

Trump dijo que Noem se convertiría en «Enviada Especial para el Escudo de las Américas», una nueva iniciativa de seguridad centrada en el hemisferio occidental. Noem será reemplazada como Secretaria de Seguridad Nacional por el congresista republicano Markwayne Mullin, quien deberá trabajar «mano a mano», según el NZZ, con el «zar de la frontera» de Trump, Tom Homan.

«Los estadounidenses quieren una política migratoria firme, pero la variante Noem fue demasiado lejos para ellos, como muestran claramente las encuestas», dijo el NZZ. «Por eso se necesita algo más que un cambio de estilo al frente del Departamento de Seguridad Nacional, especialmente si Trump quiere alcanzar sus objetivos en materia de política migratoria».

Donald Trump en la pantalla de un operador en la sala de la Bolsa de Nueva York el mes pasado. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

¿Están creando los aranceles, tan queridos por el presidente estadounidense Donald Trump, un nuevo orden económico mundial? Los economistas están divididos, señala la emisora pública suiza SRF.

Trump mantiene su política arancelaria, informó SRF el martes, a pesar del fallo del Tribunal Supremo que dictamina que está extralimitándose en sus competencias. «Las empresas están respondiendo reteniendo capital, redistribuyéndolo o invirtiendo en productos completamente diferentes a los previstos inicialmente», señaló, citando una encuesta de la consultora EY de enero que reveló que ocho de cada diez directores ejecutivos suizos habían modificado sus planes de inversión.

«Pero ajustar las inversiones es parte del negocio», añadió SRF. El historiador económico Tobias Straumann, de la Universidad de Zúrich, explicó que a lo largo de la historia ha habido períodos de aranceles extensos; Estados Unidos también siguió una política proteccionista agresiva en algunos momentos, por ejemplo en la segunda mitad del siglo XIX. «Lo que es nuevo, sin embargo, es la retórica humillante del presidente estadounidense y su llamativamente brusca manera de actuar», dijo Straumann a SRF.

Otro patrón conocido es que los empresarios reaccionan rápidamente ante los nuevos aranceles, tal como lo hacían antes del cambio del siglo XX. Hoy en día, Trump reclama inversiones adicionales de socios comerciales extranjeros como Suiza, señaló SRF. «El tono y el enfoque son diferentes, pero el resultado, la inversión extranjera, es el mismo», indicó.

Straumann también ve una cierta continuidad en el rumbo político que ha tomado Estados Unidos. «Se trata de asimilar el ascenso de China, y eso requiere que Estados Unidos se reoriente, que desplace su enfoque en términos de política exterior y económica», explicó, señalando que este proceso comenzó hace años, bajo la administración de Barack Obama.

Pero otros historiadores y economistas hablan de un nuevo orden mundial. Uno de ellos es Harald Preissler, estratega de mercados de capitales de la institución financiera zurichesa Bantleon. Le preocupa esta evolución porque las antiguas certezas se están disolviendo. «Quién es amigo, quién es enemigo, quién es bueno, quién es malo, quién es de derechas, quién es de izquierdas: todo esto está siendo renegociado en este momento», dijo a SRF.

Muchos países se han dado cuenta ahora de que necesitan ganar independencia respecto a Estados Unidos, económica, tecnológica, política y militarmente, afirmó. «Esto significa que estamos viendo nuevos programas fiscales en todo el mundo». Los países se están endeudando para poder costear su independencia económica.

SRF concluyó que la política fiscal estaba proporcionando en la actualidad vientos favorables a corto plazo para la economía, pero que a medio plazo también traería inflación y, a largo plazo, la pregunta de si los países serían capaces de sostener su deuda.

¿El fin de la gravedad? Más o menos: el campeón olímpico suizo de snowboard Iouri Podladtchikov entrenando en un trampolín en 2020. Keystone / Jean-Christophe Bott

No, la gravedad no va a desaparecer durante unos segundos este verano, tranquilizó RTS, la emisora pública suiza, a sus lectores. El bulo viral estaba basado en un documento falso de la NASA, explicó.

«Un rumor persistente, amplificado por las redes sociales, afirma que la gravedad de la Tierra quedará suspendida durante siete segundos el 12 de agosto de 2026», informó RTS el sábado. ¿Cómo se volvió tan popular esta historia? RTS analizó un disparate vinculado a un fenómeno astronómico real.

Durante varios meses, vídeos que parecen tráilers de películas de catástrofes de Hollywood han inundado TikTok e Instagram. El motivo es que el 12 de agosto la Tierra aparentemente perderá brevemente su gravedad, «lanzando a las personas por los aires», explicó RTS. La supuesta fuente de esta predicción es un documento secreto de la agencia espacial estadounidense NASA con el nombre en clave «Proyecto Anchor», al que se atribuye un presupuesto de 89.000 millones de dólares (69.000 millones de francos suizos). La causa sería la intersección de dos ondas gravitacionales procedentes de agujeros negros.

RTS señaló que el sitio web estadounidense de verificación de datos Snopes había desmentido el rumor, que fue «inventado en una cuenta de Instagram especializada en historias de ficción, posiblemente con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial para generar sus contenidos». Por su parte, la NASA ha negado formalmente la existencia de tal proyecto o amenaza, añadió RTS.

«En cuanto a las ondas gravitacionales, si existen, son vibraciones del espacio-tiempo tan diminutas que se necesitan instrumentos extraordinariamente sensibles para detectarlas. No tienen ningún poder para «anular» la gravedad de un planeta», explicó.

Para mayor seguridad, RTS consultó con Jean-Paul Kneib, director del laboratorio de astrofísica de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). «Para que la gravedad desaparezca, la propia Tierra tendría que desaparecer. No existe ningún mecanismo físico que pudiera hacer desaparecer la Tierra durante siete segundos y luego hacerla volver mágicamente», afirmó.

Así que no hay necesidad de cancelar sus planes para el 12 de agosto. Lo que sí ocurrirá ese día es un eclipse solar total, que pasará sobre el Ártico, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el norte de España y el extremo noreste de Portugal.

