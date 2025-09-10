El efecto Trump reduce la atracción de EE.UU. para el turismo suizo

Los suizos viajan menos a Estados Unidos a raíz del impacto causado por el presidente Donald Trump, según la Federación Suiza de Turismo (FSV).

En los primeros seis meses de 2025, los viajes a Estados Unidos cayeron un 6% en comparación con el mismo período del año anterior, según una encuesta realizada entre 172 miembros por la organización y que ha sido publicada hoy.

La situación política actual está afectando negativamente el comportamiento de quienes viajan, señala la FSV. Para el conjunto de 2025, se espera una caída aún mayor, de alrededor del 10%. El número de personas que crucen el Atlántico probablemente se reducirá a 340.000, frente a las 380.000 de 2024.

Esta tendencia no resulta muy sorprendente, explicó la directora de la FSV, Andrea Beffa, en una entrevista con la agencia Awp al margen de una conferencia de prensa en Zúrich. «Ya había habido un descenso durante el primer mandato de Donald Trump», recordó.

De hecho, la caída sigue siendo relativamente moderada. Muchas personas ya habían reservado antes de la elección del político republicano el pasado noviembre, y la mayoría ha realizado el viaje, señala Beffa. En resumen, hubo muy pocas cancelaciones. Pero desde la elección del nuevo ocupante de la Casa Blanca, la demanda ha ido disminuyendo.

Estados Unidos es el único país en esta situación. De hecho, los acontecimientos políticos suelen provocar solo caídas temporales en la actividad. Así ocurrió en Chipre o Egipto cuando se agravó la situación en Oriente Medio. La demanda suele recuperarse relativamente rápido cuando el tema deja de ocupar espacio en los medios. «Pero desde la elección de Trump, EE.UU. está constantemente en los medios», señaló Beffa.

Otros destinos se han beneficiado de este retroceso, como Canadá, Australia y varios países de Asia y África. En el lado positivo, la gente sigue viajando, afirma Beffa: «Simplemente eligen otros destinos. Preveo que en 2026 habrá una caída aún mayor respecto a este año».

En general, sin embargo, las ganas de viajar se mantienen firmes: la FSV prevé un aumento del 5% en la facturación, principalmente debido al crecimiento de los precios. Según Beffa, la gente está dispuesta a gastar más. A pesar de la situación económica, los suizos no quieren renunciar a sus vacaciones.

Las vacaciones de playa y los viajes individuales de larga distancia que requieren asesoramiento especializado son especialmente populares y estimulan el crecimiento, según la asociación.

En verano, los destinos más demandados fueron España, Grecia y Turquía. Escandinavia sigue ganando popularidad, pero la tendencia de las “coolcations” —vacaciones en lugares con temperaturas más bajas— no se da a costa de los destinos mediterráneos clásicos. Las naciones del norte de Europa representan solo entre un 8 y un 9% de la demanda total. También se observa una fuerte expansión en Asia, con una demanda récord para Japón y Sri Lanka.

No obstante, el auge del sector turístico podría haber llegado a su fin. «Creemos que la situación se estabilizará en el nivel actual: no esperamos que en 2026 el crecimiento sea tan fuerte como en los últimos años», concluyó Beffa.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

