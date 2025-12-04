El fabricante suizo de aviones Pilatus inaugura una planta de producción en Sevilla
El fabricante suizo de aviones Pilatus ha inaugurado una nueva planta de producción en Sevilla, España.
El aumento de capacidad permitirá a la compañía satisfacer la alta demanda de los modelos de aviones PC-12 y PC-24.
La producción en la planta de Pilatus en Sevilla se ha ido incrementando desde comienzos de 2025, informó la empresa. Actualmente, ya se fabrican allí ensamblajes estructurales para el PC-24 y arneses de cableado para el PC-12, mientras que la producción estructural del PC-12 comenzará a principios del próximo año.
Según los datos proporcionados, alrededor de 75 personas trabajan actualmente en la planta, y se prevé un aumento adicional de personal durante el próximo año.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.