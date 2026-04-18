El FMI restablece relaciones con Venezuela; la figura de Pedro Sánchez; e incertidumbre electoral en Perú

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de la prensa suiza sobre noticias del mundo hispanohablante.

6 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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El FMI restablece sus relaciones con Venezuela tras seis años de ruptura

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Esta semana la prensa suiza ha comentado el asunto de la reanudación de las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y Venezuela, un giro relevante en la relación del país caribeño con las instituciones financieras internacionales. El medio Le Temps destaca el anuncio oficial del FMI, que pone fin a una suspensión que se mantenía desde 2019 y que había sido consecuencia del conflicto sobre el reconocimiento del gobierno legítimo en Caracas. La decisión se interpreta como un cambio de etapa en la política de acercamiento multilateral hacia Venezuela, condicionado por la nueva situación política interna tras el cambio de liderazgo.

«El Fondo Monetario Internacional trata ahora con el gobierno venezolano, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez» Le Temps

El artículo subraya que el restablecimiento de los contactos no es solo simbólico, sino que abre la puerta a una posible asistencia financiera si el gobierno venezolano la solicita. Según la perspectiva del texto, este paso podría facilitar también la implicación del Banco Mundial, lo que ampliaría las opciones de crédito para un país descrito como económicamente muy debilitado. Al mismo tiempo, se recuerda que la suspensión previa estuvo ligada a la falta de reconocimiento del Ejecutivo de Nicolás Maduro, lo que convierte este giro en una decisión con una fuerte carga política además de económica.

Desde el punto de vista del análisis del medio, la reactivación de los vínculos refleja tanto la adaptación de las instituciones internacionales a la nueva situación de poder en Caracas como la voluntad de reintegrar a Venezuela en el sistema financiero global. Sin embargo, el texto mantiene un tono prudente al señalar que cualquier apoyo concreto dependerá de futuras solicitudes formales y de las condiciones que se impongan. En conjunto, Le Temps presenta este movimiento como el inicio de una posible normalización, pero todavía lleno de incertidumbres políticas y económicas. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, sólo con suscripción)

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La resiliencia política de Pedro Sánchez

Para nau.ch, la posición española refleja una crítica clara a la lógica de gasto impuesta desde Bruselas y Washington. KEYSTONE

El presidente progresista de España, Pedro Sánchez, se está dibujando como un líder político de peso internacional. La prensa suiza se interesa cada vez más, no solo por asuntos concretos, sino por la figura política que es Pedro Sánchez en si, analizando su trayectoria y su papel actual tanto en la política española como en el escenario internacional. El diario Neue Zürcher Zeitung ofrece una lectura que combina admiración por su resistencia con escepticismo sobre su situación interna.

«Sánchez ha emprendido luchas que parecían desesperadas, pero hasta ahora las ha ganado todas» NZZ

El artículo construye una narrativa casi épica de Sánchez, comparándolo con un Don Quijote moderno que, tras ser apartado por su propio partido, logró regresar al liderazgo gracias a una movilización de base inédita. Desde ese momento, el texto subraya su capacidad de supervivencia política, destacando cómo ha superado crisis internas y ha mantenido el poder durante años. El NZZ pone énfasis en su habilidad estratégica y en su perfil poco convencional, presentándolo como un líder persistente, capaz de convertir situaciones adversas en oportunidades.

Sin embargo, la perspectiva del diario también introduce un fuerte contraste entre su éxito internacional y su debilidad en el ámbito nacional. Mientras Sánchez gana protagonismo global como referente de la izquierda y figura influyente frente a Estados Unidos o en foros internacionales, en España enfrenta una situación política frágil, con falta de mayorías y escándalos que afectan a su entorno cercano. El artículo sugiere así una figura dual: un líder admirado fuera, pero cuestionado dentro, cuya resistencia sigue siendo su rasgo más definitorio. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, solo con suscripción)

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Perú entre el cambio político y la incertidumbre electoral

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia peruana. Keystone

Por último, la prensa suiza ha comentado la evolución de las elecciones presidenciales en Perú. Por ejemplo Le Courrier analiza un escenario político altamente inestable, marcado por la fragmentación de candidaturas y la desconfianza ciudadana.

«En un país que ha tenido ocho presidentes en diez años, el escrutinio se desarrolló en un clima de fuerte desconfianza hacia la clase política» Le Courrier

El artículo describe una primera vuelta electoral caracterizada por una gran dispersión del voto, con hasta 35 candidaturas y un contexto de crisis política recurrente. Destaca el ascenso del candidato de izquierda Roberto Sánchez, que se sitúa en segunda posición provisional frente a Keiko Fujimori, en un país donde la volatilidad institucional se ha convertido en norma. La cobertura subraya el trasfondo social del proceso, marcado por el aumento de la delincuencia y la percepción de desgaste de la clase política tradicional.

Al mismo tiempo, el texto sitúa la contienda dentro de una dinámica de polarización entre proyectos muy distintos, desde la derecha conservadora hasta propuestas de transformación estructural del Estado. En este contexto, se resalta la figura de Sánchez como representante de un electorado rural y contestatario, mientras otros candidatos cuestionan la legitimidad del proceso electoral. El artículo pone así el foco en un país donde el deseo de cambio convive con una profunda inestabilidad institucional. (Fuentes: Le Courrier Enlace externoen francés, solo con suscripción)

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Revisado por Patricia Islas

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