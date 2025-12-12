Nemo, el ganador suizo de Eurovisión, devuelve el trofeo debido a la participación de Israel

Debido a la participación de Israel, Nemo devuelve el trofeo de Eurovisión. Keystone-SDA

Para Nemo, la participación continuada de Israel en el Festival de Eurovisión contradice los ideales y valores de la competición musical. Por ello, Nemo desea devolver el galardón.

Según Nemo, el Festival de Eurovisión representa unidad, inclusión y dignidad para todos. «Estos valores han hecho que esta competición tenga un significado especial para mí», escribió Nemo en Instagram dirigiéndose a sus seguidores. El diario Blick.ch ya se había hecho eco de la noticia.

Sin embargo, dado que Israel sigue pudiendo participar en Eurovisión «en un contexto que la Comisión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas ha calificado como genocidio», Nemo ve una contradicción entre los valores que promueve el concurso y la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra.

Hace una semana, los radiodifusores miembros de EBU votaron en Ginebra a favor de que Israel participara en el Festival de Eurovisión de Viena en 2026. Por otro lado, cinco países, entre ellos España y Países Bajos, han anunciado que no participarán en la edición del próximo año como consecuencia de esta decisión.

En su publicación, Nemo afirmó que el Festival de Eurovisión ha sido utilizado en repetidas ocasiones para blanquear la imagen de un Estado acusado de graves irregularidades, «mientras EBU insistía en que Eurovisión era apolítico».

Nemo añadió: «Si los países participantes se retiran debido a esta contradicción, debería quedar claro que algo está mal».

En 2024 Nemo levantó el trofeo tras ganar con la canción «The Code» en Malmö, Suecia. Ahora, el galardón ya no estará en la estantería de Nemo, aunque el músico escribió en Instagram: «en cualquier caso estoy eternamente agradecido a la comunidad que rodea esta competición y a todo lo que esta experiencia me ha enseñado tanto como persona como artista».

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

