El ministro de Exteriores suizo, acusado de complicidad en crímenes de guerra en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por 25 abogados suizos, que lo acusan de complicidad en los crímenes cometidos por Israel en Gaza. La denuncia le atribuye complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Debe abrirse una investigación contra Cassis, afirmaron los abogados suizos en una rueda de prensa que tuvo lugar el martes en Berna. A su juicio, Suiza está vulnerando las Convenciones de Ginebra y no está respetando el derecho internacional humanitario.

Según denunciaron, Cassis debería haber adoptado todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de esos crímenes por parte de Israel o, como mínimo, no haberlos alentado de ninguna manera, algo que —sostienen— no ha hecho.

En particular, los abogados criticaron la firma en 2013 de un acuerdo de cooperación militar entre los ministros de Defensa de Suiza e Israel. «Desde entonces, Suiza ha estado comprando y vendiendo armas y bienes de doble uso a Israel», señalaron.

