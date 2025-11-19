The Swiss voice in the world since 1935
El paso suizo del Gotardo cierra en invierno

El paso del Gotardo estará completamente cerrado a partir del viernes
El paso del Gotardo estará completamente cerrado a partir del viernes, 7 de noviembre. Keystone-SDA
El paso suizo del Gotardo cierra en invierno
Con la llegada del invierno, el paso de San Gotardo y la ruta de senderismo y ciclismo de Schöllenen permanecerán cerrados por motivos de seguridad. Los cierres se aplicarán a partir del 7 de noviembre, según ha anunciado la Oficina Federal de Carreteras.

El paso del Gotardo entre Hospental y Airolo permanecerá cerrado al tráfico a partir del viernes 7 de noviembre debido a las condiciones climáticas de invierno, según un comunicado de la Oficina Federal de Carreteras (Astra). Durante el cierre invernal, el tráfico se desviará por el túnel de carretera del Gotardo, como es habitual.

La ruta de senderismo y ciclismo de Schöllenen también permanecerá inaccesible. Tras el desprendimiento de rocas en Jostbach en septiembre y los daños resultantes se están instalando actualmente depósitos de nieve por encima del puente Teufelsbrücke, según un comunicado.

Los pasos de San Bernardino, Susten, Grimsel, Furka, Nufenen, Klausen y Gran San Bernardo, entre otros, ya están también cerrados.

Los puertos de Sanetsch y Glaubenbüelen tampoco son transitables, aunque este último permanece abierto en el lado de Obwalden hasta Mörlialp.

Los puertos de Oberalp, Julier, Bernina, Flüela, Albula, Brünig, Simplon, Sattel, Schwägalp y Splügen permanecen abiertos por el momento.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

