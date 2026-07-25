El pensamiento mágico en la política argentina; identidad afrocolombiana; y Pedro Sánchez reclama un pacto contra la crisis climática

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa semanal. Esta semana la prensa suiza ha analizado varios temas que seguro les van a interesar.

Javier Milei, presidente de Argentina. Copyright 2025. The Associated Press. All Rights Reserved

Uno de los diarios más influyentes del panorama mediático suizo ha analizado las creencias esotéricas y la superstición en la política argentina. El diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ) utiliza la ausencia de Javier Milei en la final del Mundial de fútbol como punto de partida para analizar una tradición que, advierte el periódico, trasciende las anécdotas y forma parte de la cultura política del país.

El NZZ sostiene que la decisión de Milei de no acudir a la final por temor a traer mala suerte a la selección de fútbol argentina no fue una simple rareza personal, sino la expresión de un fenómeno mucho más profundo. El periódico interpreta que las cábalas y los rituales responden a la necesidad de mantener una sensación de control en un país marcado por crisis recurrentes. Desde esa perspectiva, enlaza el comportamiento del actual presidente con una larga tradición de dirigentes que recurrieron a videntes, médiums, astrólogos o prácticas esotéricas para orientar sus decisiones o reforzar su liderazgo.

El diario amplía esa lectura con un recorrido histórico que abarca desde Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón hasta Carlos Menem, Mauricio Macri y el propio Milei. El NZZ advierte de que, pese a los cambios políticos e ideológicos, la influencia del pensamiento mágico ha permanecido como un elemento recurrente en el ejercicio del poder en Argentina. En ese contexto, presenta las creencias de Milei, incluida su conocida relación con los perros clonados y la supuesta influencia espiritual de su hermana, como la manifestación más reciente de una constante histórica que, a juicio del periódico, sigue condicionando la vida política del país.

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Fuentes: NZZEnlace externo, en alemán

El duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry (2.º por la izquierda) y Meghan (izquierda), reciben un premio de manos de la cantante Nidia Góngora (2.ª por la derecha) y de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez (derecha), durante la clausura del Festival de Música Petronio Álvarez, en Cali (Colombia), el 18 de agosto de 2024. El príncipe Harry y Meghan concluyeron su visita a Colombia asistiendo al Festival de Música Petronio Álvarez, el mayor evento de cultura afro de América Latina. Keystone

Esta semana un artículo del medio público en alemán SRF ha profundizado en la herencia de la esclavitud en Colombia y en las distintas formas de preservar la memoria afrodescendiente. SRF contrapone dos realidades: Cartagena (Colombia), donde el legado colonial sigue alimentando el turismo, y San Basilio de Palenque, presentado como un ejemplo de recuperación de la memoria histórica desde la propia comunidad.

SRF explica que, en Cartagena, la imagen de las mujeres afrodescendientes vestidas con trajes tradicionales se ha convertido en un atractivo turístico, pero advierte de que esta práctica también suscita críticas. El medio recoge la opinión de historiadores que consideran que la utilización de estas mujeres como reclamo comercial reproduce estereotipos y perpetúa relaciones de desigualdad heredadas del periodo colonial. En ese sentido, sostiene que la falta de una reflexión crítica sobre el pasado contribuye a mantener formas de discriminación aún presentes en la sociedad colombiana.

Frente a esa realidad, SRF presenta a San Basilio de Palenque como un modelo de reivindicación de la identidad afrocolombiana. El reportaje destaca cómo esta comunidad, fundada por esclavos fugitivos, ha preservado su lengua, sus tradiciones y su memoria colectiva, transformando el recuerdo de la esclavitud en un elemento de resistencia y afirmación cultural. Para el medio suizo, Palenque demuestra que la memoria histórica no solo sirve para recordar el pasado, sino también para fortalecer la identidad y combatir las consecuencias sociales y culturales del legado colonial.

Fuente: SRFEnlace externo, en alemán

Bomberos en sus labores de extinción de incendios. Keystone

Esta semana la prensa suiza ha seguido la respuesta del Gobierno español al devastador incendio forestal de Guadalajara. El portal Watson.ch centra su atención en la estrategia política de Pedro Sánchez, que ha aprovechado su visita a la zona afectada para reclamar un gran acuerdo nacional frente a la crisis climática y anunciar nuevas ayudas para la reconstrucción.

Watson.ch explica que, aunque la evolución del incendio invita a un optimismo prudente y ya ha permitido el regreso de parte de la población evacuada, las autoridades mantienen la cautela ante el riesgo de que el viento vuelva a avivar las llamas. El medio recuerda que el fuego, que ha arrasado unas 32.000 hectáreas, es ya uno de los mayores registrados en la historia reciente de España y sigue movilizando un amplio dispositivo de emergencias.

El portal interpreta que el Ejecutivo ha querido convertir esta catástrofe en un argumento para reforzar el debate sobre el cambio climático. Watson.ch destaca que Sánchez apeló a un pacto de Estado que trascienda las divisiones políticas y vinculó directamente el aumento de los grandes incendios con la emergencia climática, apoyándose en el consenso científico. El medio también subraya el compromiso del Gobierno de financiar la recuperación de las zonas afectadas, presentando la respuesta institucional como una combinación de asistencia inmediata y acción política a largo plazo.

Fuente: Watson.chEnlace externo, en alemán

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Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 1 de agosto. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Artículo revisado por Patricia Islas

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