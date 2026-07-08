El presidente celebra la victoria de Suiza frente a Colombia en el Mundial

En esta foto aparece Guy Parmelin, el de la gorra roja, junto a Murat Yakin, el entrenador de la selección suiza de fútbol masculino. Keystone-SDA

Guy Parmelin, actual titular de la presidencia rotatoria de Suiza, afirmó que la victoria en el partido de octavos de final contra Colombia, disputado el martes, supuso un «primer paso hacia la final».

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

1 minuto

El ministro de Economía, Parmelin, que está terminando una gira por EE. UU., Canadá y México, felicitó «a todo el equipo y a todo el cuerpo técnico por este resultado histórico» en un breve vídeo publicado en la red social X.

Parmelin, que se encuentra actualmente en Ciudad de México, también compartió fotos y vídeos del estallido de alegría de su delegación cuando Rubén Vargas marcó el penalti decisivo contra Colombia el martes por la noche. Los representantes suizos en México llevaban gorras de béisbol rojas, mientras que el ministro lucía una bufanda roja y blanca.

El ministro suizo responsable de Deportes, Martin Pfister, también expresó su alegría en X: «¡La Nati está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del deporte suizo! Por primera vez desde el Mundial de 1954 celebrado en casa, Suiza se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial. ¡Es increíble! El equipo está inspirando a todo el país y sirviendo de modelo a seguir para la próxima generación de deportistas. ¡Bravo!»

Noticia de ATS, adaptada al español por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos