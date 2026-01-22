El primer año de Trump, Groenlandia y los aranceles, y los planes de la NASA para la Luna

La gente hace cola antes de una sesión plenaria en la que participará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el miércoles. Keystone-SDA/swissinfo

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas del país: política, economía y ciencia.

10 minutos

El miércoles, todas las miradas estaban puestas en la localidad suiza de Davos, esperando la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF). El martes se cumplió un año desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y los periódicos suizos coincidían en que la previsibilidad no es precisamente una de sus muchas cualidades.

Hace un año, el 20 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que conmutaba las penas de las personas condenadas por delitos cometidos durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Los periódicos suizos han evaluado el (segundo) primer año de Donald Trump como presidente. Y, por decirlo suavemente, no están impresionados.

«Hay un dicho en Estados Unidos: si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, es un pato», escribió el lunes la radiotelevisión pública suiza SRF. «Siguiendo esta lógica, Donald Trump es un gobernante autoritario y antidemocrático. Las pruebas de ello son abrumadoras».

En su análisis titulado «Trump 2.0, el presidente estadounidense desatado», SRF destacó cómo Trump no acepta derrotas electorales, instrumentaliza al poder judicial contra sus oponentes y ejerce presión sobre universidades y medios de comunicación.

«Trump y su entorno difunden falsedades por doquier. Lo que los estadounidenses han visto con sus propios ojos se distorsiona», escribió SRF. «El violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue reinterpretado como una protesta pacífica. Trump indultó a unas 1.500 personas condenadas por este delito. En cambio, una mujer que fue asesinada por un agente del ICE en Minneapolis [ver la reseña de prensa de la semana pasada] fue etiquetada sumariamente como terrorista por la administración Trump incluso antes de que se investigara su muerte».

El periódico Le Temps, de Ginebra, afirmó que las «indecencias» se han repetido tantas veces que ya nadie se sorprende. «¿Y para qué? […] El poder adquisitivo se estanca y el coste de la vida aumenta, al igual que el de la sanidad. El país se hunde en un autoritarismo que ya no es teoría», concluyó.

«Trump gobierna Estados Unidos como el magnate inmobiliario que alguna vez fue», señaló el diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Tras un año en el cargo, se ve a sí mismo en la cima de su poder. Pero en la política de una democracia, los costes se calculan de manera diferente que en los negocios: Trump ha dilapidado la buena voluntad de muchos votantes y ha sacudido la confianza de los aliados de Estados Unidos».

Otro periódico, el Tages-Anzeiger, analizó la popularidad de Trump, basándose en encuestas de opinión. «Casi no pasa un día sin que el presidente estadounidense reciba críticas internacionales. […] Pero Trump también está perdiendo cada vez más apoyo dentro de su propio país», señaló, citando una encuesta de Gallup que situaba la aprobación de Trump a mediados de diciembre en apenas un 36%. «A diferencia de todos los demás presidentes estadounidenses, él nunca tuvo a la mayoría de la población respaldándolo».

El Tages-Anzeiger reconoció que la imagen de Estados Unidos lleva tiempo deteriorándose, citando la invasión de Afganistán en 2001 y la de Irak en 2003. «Pero la imagen del país también está inevitablemente ligada a la reputación del presidente. Y así, durante el último año se ha extendido un sentimiento antiestadounidense, especialmente en Europa. La mayoría de las personas encuestadas tachan a Donald Trump de arrogante, deshonesto y peligroso. En casi todos los países, la mayoría de la población no confía en la capacidad de Trump para resolver puntos conflictivos y problemas económicos globales».

NZZ editorial Enlace externo (alemán, artículo de pago)

Análisis de la impopularidad de Trump Enlace externo – Tages-Anzeiger (alemán, artículo de pago)

Agitando banderas frente al consulado estadounidense en Nuuk, la capital de Groenlandia, el martes. Keystone

Mientras Trump redoblaba sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, afirmando que «no hay vuelta atrás», los periódicos suizos intentaron proponer algunas soluciones.

«La amenaza de Trump de imponer aranceles punitivos crecientes a ocho países europeos a partir del 1 de febrero, si continúan oponiéndose a la toma de control estadounidense de Groenlandia, ha sumido a la asociación transatlántica en su crisis más grave en décadas», señaló el lunes el Tages-Anzeiger, agregando que Bruselas, París, Berlín, Roma, Copenhague y Londres habían pasado todo el fin de semana discutiendo cómo responder.

¿Podría Europa cerrar el grifo del dinero estadounidense? El miércoles, la radiotelevisión pública suiza SRF informó que esta idea estaba ganando fuerza. «Si los grandes inversores europeos venden bonos del gobierno estadounidense o dejan de participar en nuevas rondas de financiación, eso podría convertirse en un problema para Estados Unidos», sugirió.

El exembajador François Nordmann pidió calma. «Ahora que todos han mostrado su fuerza, es momento de salir de esta crisis, que solo beneficia a los estrategas de Pekín y Moscú», escribió en su columna en Le Temps el miércoles.

Nordmann señaló que el Atlantic Council, un think tank estadounidense, estaba proponiendo una revisión del acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos, que, según afirmaba, satisfaría las demandas estadounidenses sin poner en cuestión el estatus nacional de la isla. «Trump podría argumentar que sus tácticas de presión han dado frutos y descender del árbol en el que se ha refugiado sin perder la cara», explicó.

Nordmann esperaba que esta vía pudiera ponerse en marcha en el WEF, allanando el camino para negociaciones dentro de la OTAN, que luego se concluirían en Washington – «no con mensajes en redes sociales, sino en la calma de los procedimientos diplomáticos».

Por su parte, el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) pedía acciones contundentes. «Donald Trump no se dejará convencer con simples cortesías. Europa debe defender sus principios y volverse más independiente», escribió en un editorial el lunes.

«Los aranceles adicionales que Trump amenaza ahora a ocho miembros europeos de la alianza de defensa de la OTAN serían económicamente dolorosos, pero manejables. Pero hay cuestiones más fundamentales en juego», agregó. «Acuerdos como el de aduanas con la UE pueden ser modificados por el gobierno de Trump en cualquier momento. […] Trump empieza a retroceder cuando ve que sus propios intereses están en peligro, como en sus tratos con China. Eso sucede, por ejemplo, cuando el aumento de los precios provoca descontento entre sus votantes».

Visto de esta manera, el NZZ señaló que los europeos tienen razón al amenazar con contraranceles elevados. «Un acceso más caro al mercado para las empresas tecnológicas estadounidenses también debería formar parte del arsenal de posibles medidas de represalia», añadió.

«Debe quedar claro que hay líneas rojas para Europa. La integridad territorial y el derecho a la autodeterminación de sus Estados forman parte de eso, al igual que la unión aduanera de todos los países de la UE. Pero, para causar un impacto, los Estados europeos deberían actuar finalmente como uno solo».

En todo caso, estos comentarios fueron publicados antes de que, el miércoles por la noche, desde Davos, Trump anunciara que retiraba su amenaza de aranceles.

«¿Guerra comercial provocada por Groenlandia?» Enlace externo – Tages-Anzeiger análisis (alemán, artículo de pago)

François Nordmann en Le Temps Enlace externo (francés, artículo de pago)

NZZ editorial Enlace externo (alemán, artículo de pago)

Explicativo sobre Groenlandia Enlace externo – SRF (alemán)

Cronología del interés de Estados Unidos en Groenlandia Enlace externo – SRF (alemán)

Los cuatro astronautas en una rueda de prensa celebrada el sábado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Keystone

El sábado, la NASA, la agencia espacial estadounidense, trasladó su gigantesco cohete SLS (Space Launch System) hasta la plataforma de lanzamiento en Florida. El plan es llevar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, informó la radio pública suiza RTS.

El recorrido de 6 km duró unas 12 horas y constituye uno de los pasos finales antes del lanzamiento de la esperada misión lunar Artemis 2. Si el cohete supera una serie de pruebas, podría despegar tan pronto como el 6 de febrero. Si se pierde ese espacio de cinco días, la siguiente sería del 6 al 11 de marzo.

Con la misión Artemis 2, «la NASA vuelve a los días de gloria de las misiones Apolo», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Por primera vez desde 1972, los astronautas volverán a volar cerca de la Luna». La misión se considera una prueba para Artemis 3, en la que los astronautas deberán aterrizar en el polo sur lunar. Eso no ocurrirá, como pronto, hasta 2028.

Durante su viaje de diez días, los tres astronautas estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, junto a su colega canadiense Jeremy Hansen, recorrerán al menos 400.000 kilómetros desde la Tierra, «más lejos que cualquier otro astronauta en la historia», indicó el NZZ. La nave Orion sobrevolará la cara oculta de la Luna a una altitud de 7.500 kilómetros, para luego ser catapultada de regreso a la Tierra por la gravedad lunar.

Se realizarán pruebas cognitivas para observar cómo reaccionan los astronautas a la ingravidez y cómo enfrentan situaciones de estrés en un entorno desconocido. También se investigará la influencia de la radiación cósmica: «esta es mucho más intensa en un vuelo a la Luna que en la Estación Espacial Internacional, porque los astronautas se encuentran fuera del campo magnético protector de la Tierra», explicó el NZZ. «Si durante el viaje se produjera un estallido de radiación solar, los astronautas se refugiarían en una parte de la nave que normalmente se utiliza como espacio de almacenamiento».

A largo plazo, el NZZ señaló que la NASA y sus socios buscan establecer una estación en la Luna y practicar la supervivencia en un cuerpo celeste «que carece de gran parte de lo que los humanos necesitan para vivir».

La próxima edición de «Perspectivas suizas de EE. UU.» se publicará el jueves 29 de enero. ¡Nos vemos entonces!

Si desea hacer algún comentario o sugerencia, envíe un correo a english@swissinfo.ch

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza

Los preferidos del público Los más discutidos